Video Yaşam Eşinin dikkati, polis ve kuyumcunun titiz çalışmasıyla dolandırılmaktan son anda kurtuldu | Video
Eşinin dikkati, polis ve kuyumcunun titiz çalışmasıyla dolandırılmaktan son anda kurtuldu | Video

Eşinin dikkati, polis ve kuyumcunun titiz çalışmasıyla dolandırılmaktan son anda kurtuldu | Video

07.01.2025 | 12:28

Tokat'ta 77 yaşındaki emekli bir kişi, dolandırıcılara 232 bin Türk Lirası değerindeki altınlarını kaptırmaktan son anda, eşinin dikkati polis ve kuyumcunun yardımıyla kurtuldu.

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Tokat'ta yaşayan 77 yaşındaki emekli İhsan Özveri, telefonla arayan dolandırıcılara karşı büyük bir tehlikeden son anda kurtuldu. Olay, sonu 155 ile biten telefon numarasının aramasıyla dolandırıcıların, Özveri'yi kendilerini polis olarak tanıtarak kandırmalarıyla başladı. Telefonda, Özveri'nin kimliğinin suçla ilişkilendirildiği ve ailesiyle birlikte üzerine kayıtlı malların çalındığı söylendi. Dolandırıcılar, Özveri'nin güvenini kazanmak için eşinin ve çocuklarının isimlerini, mal varlığının dökümünü belirterek onu daha da ikna etti. Dolandırıcılar, Özveri'nin telefonunu kapatmaması ve evindeki parayı belirttikleri hesaba göndermesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, konuyu kimseye anlatmaması uyarısında da bulundular. Bu korkutucu taleplere uyan Özveri, evine giderek 4 gremse ve 8 çeyrek altını alıp kuyumcuya gitmek üzere yola çıktı. Ancak, eşinin durumu fark edip durumu polise bildirmesiyle, polis ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti.

Özveri, kuyumcuda altınları bozdurmak üzereyken kuyumcu Mehmet Akif Çatal, yaşlı adamın durumundan şüphelenerek polise bilgi verdi ve onu oyalamaya çalıştı. Ekipler tarafından uyarılan ancak ilk başta polislere inanmayan Özveri, kimliklerini gösteren polislerin kendisini dolandırmaya çalıştıklarını anlatmasıyla son anda altınları bozdurmaktan vazgeçti. Eşinin dikkati, kuyumcu ve polis ekiplerinin özverili çalışması sayesinde Özveri, 232 bin TL değerindeki altınları dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu.

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