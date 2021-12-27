Eşinin geri gelmesi için kendini rehin aldığı pompalı tüfek boş çıktı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İETT'den Sultangazi'de vatandaşa sefer çilesi | Video 27.12.2021 | 11:23
00:31
Kış uykusuna yatamayan ayılar yola indi | Video 27.12.2021 | 11:20
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Şişli'de arıza yapan taksi kaputu açık yoluna devam etti | Video 27.12.2021 | 11:18
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Sultanbeyli’de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada | Video 27.12.2021 | 10:56
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Buz tutan şelalede metrelerce sarkıtlar oluştu | Video 27.12.2021 | 10:36
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Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı | Video 27.12.2021 | 09:13
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Önce çaldılar sonra sprey boyayla mesaj bıraktılar | Video 27.12.2021 | 09:52
03:24
Şırnak'ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı | Video 27.12.2021 | 09:52
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Ayşegül öğretmen kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü | Video 27.12.2021 | 09:45
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İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yüzde 50'ye ulaştı | Video 27.12.2021 | 09:46
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Esenyurt'ta hırsızlık yapıp kaçan şahsı görevliler havada yakaladı | Video 27.12.2021 | 09:46
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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 27.12.2021 | 09:10
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Denizli'de anne kız yangından son anda kurtuldu | Video 26.12.2021 | 16:08
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Araçla “MET” satıyordu! Suçüstü yakaladılar | Video 26.12.2021 | 16:05
Denizli'de evden ayrılan eşinin geri gelmesi için alkol aldıktan sonra pompalı tüfekle kendisini rehin alan adam, ekipleri seferber etti. Psikolog yardımıyla 3 saatin ardından evden çıkarılan adamın silahının ise boş olduğu ortaya çıktı.