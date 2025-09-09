Video Yaşam Eşinin intiharı sonrası çocuğuyla görüşen baba ile eşinin ailesi arasında arbede kamerada | Video
Eşinin intiharı sonrası çocuğuyla görüşen baba ile eşinin ailesi arasında arbede kamerada | Video

Eşinin intiharı sonrası çocuğuyla görüşen baba ile eşinin ailesi arasında arbede kamerada | Video

09.09.2025 | 12:50

İstanbul'da eşinin intiharından aylar sonra kızıyla görüşmeye giden baba, kızının anneanne ve teyzesi arasında arbede yaşandı. Baba, çocuğunu teslim etmeye gittiği gün kayınbiraderinin kendisini silahla tehdit ettiğini ve silahını da uzman çavuş olan akrabasına ait olduğunu iddia etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, pazar günü İstanbul Esenler Çocuk Görüşme Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz aylarda boşanma sürecindeki eşi intihar eden Ebubekir Baran, çocuğunu teslim etmeye gittiği gün kayınbiraderinin kendisini silahla tehdit ettiğini ve silahını da uzman çavuş olan akrabasına ait olduğunu iddia etti. Olay sırasında Baran, kayınbiraderinin silahı gizlice akrabasına geri verdiğini söyledi. Pazar günü ise çocuk görüşme merkezine kızını görmeye giden Ebubekir Baran, polis eşliğinde gittiğinde, kızının anneannesinin ve teyzesinin orada olduğunu, onu kızıyla görüştürmek istememesiyle birlikte aralarında arbede çıktı. Konu ile ilgili Baran, durumu adli mercilere bildirerek kızının velayetinin kendisine verilmesini istedi.

Yaşadığı olayla ilgili konuşan Ebubekir Baran, "Eşimle yaklaşık 8 aydır boşanma aşamasındaydım. Boşanma aşamasında olduğumdan dolayı geçici velayet çocuğumun annesindeydi. Mahkeme bana görüş günü hakkı tanıdı. Çocuğumu teslim etmeye giderken, huzursuzluk çıkmasın diye polis eşliğinde gittim. Kayınbiraderime beylik silahını veren TSK personeli akrabası, bizi öldürmesi için verdiği beylik silahını daha sonradan gizlice polisin yanında tekrardan saldırgandan alıp, kendi beline koyup açıkça kamera kaydında delili gizlemeye çalışmakta. Bu olay haziran ayında olmuştu. Benim eşimin vefatından sonra benim kızımın geçici tedbiren velayeti anneanneye verildi. 3 aydır anneanne bana çocuğu mahkeme kararına rağmen, talepte bulunmamıza rağmen göstermemektedir. Hakimliğe defalarca bildirmemize rağmen hakimlik hiçbir şekilde taleplerimizi dikkate almamaktadır. Mahkeme kararlarını dinlemeyen anneanne hakkında tedbiren tazyik ve zorlama hapsi talep ettik. Hakkında birçok dava açtık. Anneanne, en son aylar sonrasında uzmanlara çocuk görüştürme merkezinde getireceğini söyledi" dedi.

"KAYINVALİDEM İLE BALDIZIM BANA HAKARET VE TEHDİTLERDE BULUNDU"
Pazar günü çocuk görüşme merkezinde yaşadıklarını anlatan Ebubekir Baran, "Bu pazar günü çocuk görüştürme merkezine uzman eşliğinde çocuğumu mahkeme kararıyla görmeye gittiğim esnada, çocuğum yanında hiçbir yükümlülüğü bulunmayan teyzesiyle birlikte gelmiş. Kayınvalidem ile baldızım orada bana hakaret ve tehditlerde bulundu. Bana açıkça saldırmaya çalıştı. Polisler müdahale etti. Çocuğum ağlayarak korku ve panik içerisinde kriz geçirdi. Ben bir an önce çocuğumun mahkeme kararıyla onlardan alınmasını istiyorum. Çocuğum güvenli bir ailede değildir. 15 gün önce kızım ile aynı ikamette yaşayan küçük kayınbiraderim çocuklara uyuşturucu satarken suçüstü yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Ayrıca bize saldıran diğer kayınbiraderim aylardır halen firari olarak aranmakta ve halen yakalanmamış, tutuklanmamıştır. Tehditleri, hakaretleri devam etmektedir. Kızım dört buçuk yaşında. Onu pazar günü 5 dakika gördüğümde kızımın psikolojisinin hiçbir şekilde iyi olmadığını gördüm. O aile kötü ve gayrimeşru yollardan geçimlerini sağlamaktadır. Bunu defalarca adli mercilere, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak da bildirdik. Benim devletimden istediğim verilen bu geçici tedbiren anneanneye verilen kararın ivedilikle kaldırılması gerektiği kanaatindeyim. Kızımın bu ailede yaşamasını istememekteyim. Velayetin tarafıma verilmesini talep ediyorum. Kızımın can güvenliği için bunu istiyoruz" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eşinin intiharı sonrası çocuğuyla görüşen baba ile eşinin ailesi arasında arbede kamerada | Video 08:10
Eşinin intiharı sonrası çocuğuyla görüşen baba ile eşinin ailesi arasında arbede kamerada | Video 09.09.2025 | 12:50
Tekirdağ’da ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan biber gazlı kavganın perde arkası: Ev basma görüntüleri ortaya çıktı! | Video 12:18
Tekirdağ'da ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan biber gazlı kavganın perde arkası: Ev basma görüntüleri ortaya çıktı! | Video 09.09.2025 | 12:41
Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesine kurşun yağdırdı: 4 yaralı | Video 01:18
Boşanma aşamasındaki eşi ve ailesine kurşun yağdırdı: 4 yaralı | Video 09.09.2025 | 12:38
Isparta’da acı olay: Güvenlik görevlisini hayattan koparan kaza kamerada | Video 04:00
Isparta'da acı olay: Güvenlik görevlisini hayattan koparan kaza kamerada | Video 09.09.2025 | 12:09
Gaziantep’te 13 adet tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 00:32
Gaziantep'te 13 adet tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 09.09.2025 | 11:35
5 yaşındaki engelli oğlunu döven adama, anneden kahvehanede meydan dayağı | Video 03:26
5 yaşındaki engelli oğlunu döven adama, anneden kahvehanede meydan dayağı | Video 09.09.2025 | 10:43
SON DAKİKA: İzmir’de 2 polisi şehit etmişti! İşte 16 yaşındaki saldırganın evi... | Video 06:15
SON DAKİKA: İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! İşte 16 yaşındaki saldırganın evi... | Video 09.09.2025 | 10:11
Ticaret Bakanlığı, 2 milyar 741 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu | Video 00:59
Ticaret Bakanlığı, 2 milyar 741 milyon lira değerinde uyuşturucu madde yakalandığını duyurdu | Video 09.09.2025 | 10:02
SON DAKİKA: Bakırköy’de özel anaokulda darp skandalı! 4 yaşındaki öğrencisini dövdü | Video 07:55
SON DAKİKA: Bakırköy’de özel anaokulda darp skandalı! 4 yaşındaki öğrencisini dövdü | Video 09.09.2025 | 09:53
İnternette gördüğü akımla trafikte kızının doğum gününü böyle kutlattı | Video 02:14
İnternette gördüğü akımla trafikte kızının doğum gününü böyle kutlattı | Video 09.09.2025 | 09:47
Yaban keçisi sürüsü fotokapanla görüntülendi | Video 03:20
Yaban keçisi sürüsü fotokapanla görüntülendi | Video 09.09.2025 | 09:32
Polisten kaçan motosikletli kaza yapmış halde bulundu | Video 01:24
Polisten kaçan motosikletli kaza yapmış halde bulundu | Video 09.09.2025 | 09:26
Konteynere iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu yetiştirdiler | Video 01:18
Konteynere iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu yetiştirdiler | Video 09.09.2025 | 08:45
Motor arızası veren yabancı plakalı aracını gümrükten geçiremeyince yaktı | Video 03:02
Motor arızası veren yabancı plakalı aracını gümrükten geçiremeyince yaktı | Video 09.09.2025 | 08:44
Şişli’de turistleri taşıyan tur otobüsü alev alev yandı | Video 04:11
Şişli'de turistleri taşıyan tur otobüsü alev alev yandı | Video 09.09.2025 | 08:44
Esenyurt’ta iki grup arasında yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 01:01
Esenyurt’ta iki grup arasında yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 08.09.2025 | 12:35
Şehit polis müdürünün annesi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı | Video 01:07
Şehit polis müdürünün annesi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı | Video 08.09.2025 | 12:35
Otomobil bagajında mahsur kalan çocuk hayatını kaybetti | Video 02:41
Otomobil bagajında mahsur kalan çocuk hayatını kaybetti | Video 08.09.2025 | 12:35
SON DAKİKA | İzmir’de 2 polisi şehit eden saldırganın etkisiz hale getirilme anı kamerada! 00:19
SON DAKİKA | İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın etkisiz hale getirilme anı kamerada! 08.09.2025 | 11:36
İstanbul’da sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu | Video 02:08
İstanbul’da sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu | Video 08.09.2025 | 09:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY