Eşinin intiharı sonrası çocuğuyla görüşen baba ile eşinin ailesi arasında arbede kamerada | Video 09.09.2025 | 12:50 İstanbul'da eşinin intiharından aylar sonra kızıyla görüşmeye giden baba, kızının anneanne ve teyzesi arasında arbede yaşandı. Baba, çocuğunu teslim etmeye gittiği gün kayınbiraderinin kendisini silahla tehdit ettiğini ve silahını da uzman çavuş olan akrabasına ait olduğunu iddia etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, pazar günü İstanbul Esenler Çocuk Görüşme Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz aylarda boşanma sürecindeki eşi intihar eden Ebubekir Baran, çocuğunu teslim etmeye gittiği gün kayınbiraderinin kendisini silahla tehdit ettiğini ve silahını da uzman çavuş olan akrabasına ait olduğunu iddia etti. Olay sırasında Baran, kayınbiraderinin silahı gizlice akrabasına geri verdiğini söyledi. Pazar günü ise çocuk görüşme merkezine kızını görmeye giden Ebubekir Baran, polis eşliğinde gittiğinde, kızının anneannesinin ve teyzesinin orada olduğunu, onu kızıyla görüştürmek istememesiyle birlikte aralarında arbede çıktı. Konu ile ilgili Baran, durumu adli mercilere bildirerek kızının velayetinin kendisine verilmesini istedi.

Yaşadığı olayla ilgili konuşan Ebubekir Baran, "Eşimle yaklaşık 8 aydır boşanma aşamasındaydım. Boşanma aşamasında olduğumdan dolayı geçici velayet çocuğumun annesindeydi. Mahkeme bana görüş günü hakkı tanıdı. Çocuğumu teslim etmeye giderken, huzursuzluk çıkmasın diye polis eşliğinde gittim. Kayınbiraderime beylik silahını veren TSK personeli akrabası, bizi öldürmesi için verdiği beylik silahını daha sonradan gizlice polisin yanında tekrardan saldırgandan alıp, kendi beline koyup açıkça kamera kaydında delili gizlemeye çalışmakta. Bu olay haziran ayında olmuştu. Benim eşimin vefatından sonra benim kızımın geçici tedbiren velayeti anneanneye verildi. 3 aydır anneanne bana çocuğu mahkeme kararına rağmen, talepte bulunmamıza rağmen göstermemektedir. Hakimliğe defalarca bildirmemize rağmen hakimlik hiçbir şekilde taleplerimizi dikkate almamaktadır. Mahkeme kararlarını dinlemeyen anneanne hakkında tedbiren tazyik ve zorlama hapsi talep ettik. Hakkında birçok dava açtık. Anneanne, en son aylar sonrasında uzmanlara çocuk görüştürme merkezinde getireceğini söyledi" dedi.

"KAYINVALİDEM İLE BALDIZIM BANA HAKARET VE TEHDİTLERDE BULUNDU"

Pazar günü çocuk görüşme merkezinde yaşadıklarını anlatan Ebubekir Baran, "Bu pazar günü çocuk görüştürme merkezine uzman eşliğinde çocuğumu mahkeme kararıyla görmeye gittiğim esnada, çocuğum yanında hiçbir yükümlülüğü bulunmayan teyzesiyle birlikte gelmiş. Kayınvalidem ile baldızım orada bana hakaret ve tehditlerde bulundu. Bana açıkça saldırmaya çalıştı. Polisler müdahale etti. Çocuğum ağlayarak korku ve panik içerisinde kriz geçirdi. Ben bir an önce çocuğumun mahkeme kararıyla onlardan alınmasını istiyorum. Çocuğum güvenli bir ailede değildir. 15 gün önce kızım ile aynı ikamette yaşayan küçük kayınbiraderim çocuklara uyuşturucu satarken suçüstü yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Ayrıca bize saldıran diğer kayınbiraderim aylardır halen firari olarak aranmakta ve halen yakalanmamış, tutuklanmamıştır. Tehditleri, hakaretleri devam etmektedir. Kızım dört buçuk yaşında. Onu pazar günü 5 dakika gördüğümde kızımın psikolojisinin hiçbir şekilde iyi olmadığını gördüm. O aile kötü ve gayrimeşru yollardan geçimlerini sağlamaktadır. Bunu defalarca adli mercilere, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak da bildirdik. Benim devletimden istediğim verilen bu geçici tedbiren anneanneye verilen kararın ivedilikle kaldırılması gerektiği kanaatindeyim. Kızımın bu ailede yaşamasını istememekteyim. Velayetin tarafıma verilmesini talep ediyorum. Kızımın can güvenliği için bunu istiyoruz" diye konuştu.