Video Yaşam Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme görüntüsü ortaya çıktı | Video

Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme görüntüsü ortaya çıktı | Video

Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme görüntüsü ortaya çıktı | Video
16.07.2021 | 16:47

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Samsun'da evlerinde eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen özel harekat polisinin olay sonrası balkondan düşme görüntüsü ortaya çıktı.

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Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 31 yaşındaki polis memuru Emrullah Çitil, evlerinde aralarında çıkan tartışmada eşi Yasemin Çitil'in (26) silahlı saldırısına uğradı. 4 yerinden vurulan polis memuru Emrullah Çitil'in balkondan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Devire gezen polis ekipleri tarafından fark edilen Emrullah Çitil, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Emrullah Çitil'in hastaneye geldiğinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Karayolları Bölge Müdürlüğünde memur olarak çalıştığı öğrenilen 1 çocuk annesi Yasemin Çitil polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, polis memurunun balkondan düşe anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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