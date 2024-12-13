Video Yaşam Eşinin ölümüne inanmakta zorlandı, “Çocuklarıma nasıl söyleyeceğim” diyerek gözyaşı döktü | Video
Eşinin ölümüne inanmakta zorlandı, “Çocuklarıma nasıl söyleyeceğim” diyerek gözyaşı döktü | Video

Eşinin ölümüne inanmakta zorlandı, “Çocuklarıma nasıl söyleyeceğim” diyerek gözyaşı döktü | Video

13.12.2024 | 14:16

Antalya’da bir kişi mesai arkadaşları tarafından iş yerinde ölü olarak bulundu. Haberi alarak eşinin işyerine gelen genç kadın “Ben çocuklarıma nasıl söyleyeceğim” diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

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Olay, saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 699 sokak üzerinde bulunan bir marangoz atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdil Koçdemir (37) bugün teslim edilmesi gereken siparişleri yetiştirmek için dün gece geç saatlere kadar arkadaşları ile birlikte çalıştı. Mesai arkadaşları çıkan Koçdemir, arkadaşlarına kendisini iyi hissetmediğini ancak biraz daha çalışacağını belirtti. Mesai arkadaşlarının hastaneye götürme teklifini kabul etmeyen Koçdemir ile en son 04.00 sıralarında telefonda görüşen mesai arkadaşları sabah işyerine geldiklerinde hareketsiz bir şekilde buldular.

EŞİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen tepki vermeyen Abdil Koçdemir için olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken Koçdemir'in cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı haber alarak işyerine gelen Adbil Koçdemir'in eşi Gül Koçdemir, eşini görmek istedi. Polis ekipleri yakın bir işletmeye götürdükleri genç kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Astım hastası ve kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Bozdemir'in eşi, hayat arkadaşının ölümüne inanmakta güçlük çekerken, "Ben çocuklarıma nasıl söyleyeceğim" diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Adbdil Koçdemir'in en büyüğü 7 yaşında 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.
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