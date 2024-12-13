Eşinin ölümüne inanmakta zorlandı, “Çocuklarıma nasıl söyleyeceğim” diyerek gözyaşı döktü | Video
Antalya’da bir kişi mesai arkadaşları tarafından iş yerinde ölü olarak bulundu. Haberi alarak eşinin işyerine gelen genç kadın “Ben çocuklarıma nasıl söyleyeceğim” diyerek uzun süre gözyaşı döktü.
EŞİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen tepki vermeyen Abdil Koçdemir için olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken Koçdemir'in cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı haber alarak işyerine gelen Adbil Koçdemir'in eşi Gül Koçdemir, eşini görmek istedi. Polis ekipleri yakın bir işletmeye götürdükleri genç kadını sakinleştirmeye çalıştı.
Astım hastası ve kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Bozdemir'in eşi, hayat arkadaşının ölümüne inanmakta güçlük çekerken, "Ben çocuklarıma nasıl söyleyeceğim" diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Adbdil Koçdemir'in en büyüğü 7 yaşında 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
02:55
03:40
03:12
01:01
İyilik Yolu, Somalili aileleri kalkındıracak! | Video 13.12.2024 | 12:02
00:33
09:52
02:31
Sahte altınla dolandırıcılık yapan 6 şüpheli yakalanıp, tutuklandı | Video 13.12.2024 | 11:31
00:52
6 milyon 490 bin doldurulmuş tek dal sigara ele geçirildi | Video 13.12.2024 | 11:17
01:01
FETÖ şüphelisi 14 kişi adliyeye sevk edildi | Video 13.12.2024 | 10:54
02:28
05:43
Antalya'da 9 katlı binada korkutan yangın: 4 kişi dumandan etkilendi | Video 13.12.2024 | 09:14
01:56
04:23
Gözlüklerinden kurtulmak isterken gözlerini kaybetti | Video 12.12.2024 | 16:40
03:29
Şanlıurfa'da pırlanta çalan hırsızlar Ankara'da yakalandı | Video 12.12.2024 | 16:37
01:28
Tabanca ile vurulan Günay öldü, ilk müdahaleyi yapan eşi tutuklandı | Video 12.12.2024 | 16:23
01:07
Kendisini daha önce vuranı tabancayla yaralayan şahıs tutuklandı | Video 12.12.2024 | 16:05
06:52
Omuz atma cinayetinde savcı, esas hakkında mütalaasını açıkladı | Video 12.12.2024 | 15:34
01:06
Çanakkale’de 4.4 büyüklüğünde deprem | Video 12.12.2024 | 15:19