Eşiyle tartışan adam kaldığı daireyi ateşe verdi, dumandan kendisi etkilendi | Video
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Bursa’da eşiyle tartışan 23 yaşındaki genç, sinir krizi geçirince 3 katlı apartmandaki kaldıkları daireyi ateşe verdi. Çevredekilere korkulu anlar yaşatan şahıs dumandan etkilendi.
Olay yerinde ilk müdahalesi tamamlanan B.G. Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen şüpheli koca yapılan kontrollerin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.