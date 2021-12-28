Video Yaşam Eşiyle tartıştı, ailesinin bulunduğu evi ateşe verdi | Video
Eşiyle tartıştı, ailesinin bulunduğu evi ateşe verdi | Video

Eşiyle tartıştı, ailesinin bulunduğu evi ateşe verdi | Video

28.12.2021 | 13:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eşiyle tartıştı, ailesinin bulunduğu evi ateşe verdi | Video 04:35
Eşiyle tartıştı, ailesinin bulunduğu evi ateşe verdi | Video 28.12.2021 | 13:34
Maskesini takmadı, yolcuyu azarladı | Video 00:30
Maskesini takmadı, yolcuyu azarladı | Video 28.12.2021 | 13:33
Başakşehir’de seyir halindeki minibüs alev topuna döndü | Video 00:47
Başakşehir'de seyir halindeki minibüs alev topuna döndü | Video 28.12.2021 | 13:31
Kars’ta soğuktan çamaşırlar dondu | Video 03:17
Kars'ta soğuktan çamaşırlar dondu | Video 28.12.2021 | 13:29
Öldürülen Ayşegül öğretmenin öğrencilerine en acı haber | Video 06:46
Öldürülen Ayşegül öğretmenin öğrencilerine en acı haber | Video 28.12.2021 | 13:28
Bodrum’da depo alev alev yandı | Video 02:04
Bodrum'da depo alev alev yandı | Video 28.12.2021 | 13:28
Uçak gemilerinden büyük, 4 futbol sahası kadar! Tekirdağ’a yanaştı | Video 02:36
Uçak gemilerinden büyük, 4 futbol sahası kadar! Tekirdağ'a yanaştı | Video 28.12.2021 | 13:27
Tekirdağ’da silah kaçakçılarına dev operasyon: 10 kişiden 6 şahıs tutuklandı | Video 00:53
Tekirdağ'da silah kaçakçılarına dev operasyon: 10 kişiden 6 şahıs tutuklandı | Video 28.12.2021 | 13:02
Önce cama vurdu sonra kızın elindeki telefonu alıp kaçtı | Video 01:58
Önce cama vurdu sonra kızın elindeki telefonu alıp kaçtı | Video 28.12.2021 | 13:27
Uyuşturucu taciri 2 şahıs operasyonla yakalandı | Video 00:24
Uyuşturucu taciri 2 şahıs operasyonla yakalandı | Video 28.12.2021 | 13:03
SON DAKİKA: Van’da ilkokul yakınlarına bırakılan pitbull köpeğinin yakalanma anı kamerada 03:40
SON DAKİKA: Van'da ilkokul yakınlarına bırakılan pitbull köpeğinin yakalanma anı kamerada 28.12.2021 | 11:22
Adana’da eşini başından vurup intihara kalkışan şoför, kripto parada 400 bin TL kaybetmiş 01:11
Adana'da eşini başından vurup intihara kalkışan şoför, kripto parada 400 bin TL kaybetmiş 28.12.2021 | 11:22
İstanbul Esenyurt’taki kadın cinayeti; şüphelisi otobüste kaçarken yakalandı 04:31
İstanbul Esenyurt'taki kadın cinayeti; şüphelisi otobüste kaçarken yakalandı 28.12.2021 | 11:22
Bursa’da 2 ev alevlere teslim oldu! Kış ortasında evsiz kaldılar | Video 06:26
Bursa'da 2 ev alevlere teslim oldu! Kış ortasında evsiz kaldılar | Video 28.12.2021 | 11:40
Karabük’te büfedeki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:54
Karabük'te büfedeki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.12.2021 | 11:40
Panik butonuna bastı, bütün taksicileri peşine taktı; gerçek sonra ortaya çıktı! 04:17
Panik butonuna bastı, bütün taksicileri peşine taktı; gerçek sonra ortaya çıktı! 28.12.2021 | 10:52
İstanbul’da yılbaşı öncesi 7 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi | Video 01:15
İstanbul'da yılbaşı öncesi 7 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi | Video 28.12.2021 | 11:02
Jandarma yürekleri ısıttı | Video 00:28
Jandarma yürekleri ısıttı | Video 28.12.2021 | 11:18
Konteynerde tarım dönemi | Video 05:18
Konteynerde tarım dönemi | Video 28.12.2021 | 11:01
Arnavutköy’de mahallelinin toz isyanı: Dışarıya çıkamıyoruz | Video 05:38
Arnavutköy'de mahallelinin toz isyanı: Dışarıya çıkamıyoruz | Video 28.12.2021 | 09:53

Sancaktepe'de eşiyle tartıştığı iddia edilen şahıs, çocukları ve eşiyle beraber içerisinde bulunduğu evde pürmüz tüp ile yangın çıkardı. Evdeki alevleri fark eden kadın, çocuklarını da alarak evden dışarı çıktı. Binanın 4. katındaki ev alev alev yandı, evini yakan şahıs ise gözaltına alındı. Yanan ev drone ile havadan görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA