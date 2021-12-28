Eşiyle tartıştı, ailesinin bulunduğu evi ateşe verdi | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Bodrum'da depo alev alev yandı | Video 28.12.2021 | 13:28
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İstanbul Esenyurt'taki kadın cinayeti; şüphelisi otobüste kaçarken yakalandı 28.12.2021 | 11:22
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Bursa'da 2 ev alevlere teslim oldu! Kış ortasında evsiz kaldılar | Video 28.12.2021 | 11:40
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İstanbul'da yılbaşı öncesi 7 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi | Video 28.12.2021 | 11:02
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Sancaktepe'de eşiyle tartıştığı iddia edilen şahıs, çocukları ve eşiyle beraber içerisinde bulunduğu evde pürmüz tüp ile yangın çıkardı. Evdeki alevleri fark eden kadın, çocuklarını da alarak evden dışarı çıktı. Binanın 4. katındaki ev alev alev yandı, evini yakan şahıs ise gözaltına alındı. Yanan ev drone ile havadan görüntülendi.