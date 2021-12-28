Eşiyle tartıştı, ailesinin bulunduğu evi ateşe verdi | Video

Sancaktepe'de eşiyle tartıştığı iddia edilen şahıs, çocukları ve eşiyle beraber içerisinde bulunduğu evde pürmüz tüp ile yangın çıkardı. Evdeki alevleri fark eden kadın, çocuklarını da alarak evden dışarı çıktı. Binanın 4. katındaki ev alev alev yandı, evini yakan şahıs ise gözaltına alındı. Yanan ev drone ile havadan görüntülendi.