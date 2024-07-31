Video Yaşam Eski belediye başkanının öldürülmesine ilişkin şok detaylar: Pusu kuracakları yere birçok kez gidip plan yapmışlar | Video
Eski belediye başkanının öldürülmesine ilişkin şok detaylar: Pusu kuracakları yere birçok kez gidip plan yapmışlar | Video

Eski belediye başkanının öldürülmesine ilişkin şok detaylar: Pusu kuracakları yere birçok kez gidip plan yapmışlar | Video

31.07.2024 | 12:46

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde aracında seyir halindeyken silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybeden eski belediye başkanı Ahmet Soğuk'un ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Ahmet Soğuk'un ölmesine sebep olan tetikçi, pusu kuracakları yere birçok kez gidip plan yaptıkları ve korkutmak için ateş ettiğini itiraf etti. Alacak verecek meselesi sebebiyle işlenen cinayette aralarında azmettiricinin de bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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27 Temmuz Cumartesi günü Ferizli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen ve seyir halindeyken silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybeden eski belediye başkanı Ahmet Soğuk'un öldürülmesine ilişkin polis ekipleri ummalı bir çalışma neticesinde yaklaşık 15 saat sonra 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan çalışma neticesinde 3 şahıs serbest bırakılırken M.F.Ö.(29), N.E.(39), O.E. ve M.G.'nin sorgularına devam edildi. Yapılan sorgulama taktikleriyle M.F.Ö. isimli şüpheli, Ahmet Soğuk'a korkutmak için ateş ettiğini ve olayı gerçekleştirdiği yere birçok kez giderek plan yaptıklarını itiraf etti. Alacak verecek sebebiyle işlenen cinayette aralarında azmettiricinin de bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU
27 Temmuz Cumartesi günü yaşanan olayda Sakarya'da yaşayan Ferizli eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, Yeni Mahalle'de bulunan evinden çıkıp 54 UB 554 plakalı Volkswagen marka aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Kurşunun isabet ettiği Soğuk'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aracı tarlaya girdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soğuk'un hayatını kaybettiğini belirledi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'ta bölgeye geldi. Olayı duyan Soğuk'un yakınları ise fenalık geçirdi. Soğuk'un cansız bedeni savcı incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki morga sevk edildi. Adeta kurşun yağmuruna tutulan otomobil ise yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla otoparka sevk edildi.

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