Eski çalışan dehşet saçtı! Bacağından bıçaklanan adam kaçarak böyle kurtuldu | Video

Denizli’de 4 gün çalıştığı işten çıkarılan alacaklı, parasını istemek için geldiği pastanede olumsuz cevap alınca çılgına döndü. Patronu göremeyince tartıştığı çalışanın bacağına bıçak saplayan şüpheli, kanlar içinde kaçmaya çalışan personeli peşinden kovaladı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; pastanede 4 gün çalışıp işten çıkarıldıktan sonra parasını almak için tekrar dönen Şeref S. (42), parasını alamayacağını duyunca çılgına döndü. Patronun o esnada dükkanda olmamasından dolayı çalışan Cihan T. (45) ile birbirine giren Şeref S., eline aldığı bıçağı çalışana sapladı. Bacağına saplanan bıçakla kendisini dışarı atan personel, iş yerinden koşarak çıkıp canını kurtarmaya çalıştı. Bacağındaki bıçakla kaçmaya çalışan personeli kovalayan şüpheli, bir köşede kıstırdığı yaralıya tekrar saldırdı. Yaşanan arbedede vücuduna aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan personel yere yığılırken, alacaklı ise elinden yaralandı. Olayı gören esnafların araya girmesiyle Şeref S. güçlükle sakinleştirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri ağır yaralı olan Cihan T.'yi Denizli Devlet Hastanesi'ne, Şeref S.'yi ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmaların ardından etrafta oluşan meraklı vatandaş yoğunluğu dağıtıldı. Hastaneye kaldırılan Cihan T.'nin ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Alacaklının tamamlanan tedavisinin ardından ifadesinin alındığı olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

"AYAĞINI FALAN BAĞLADIK DÜZGÜN BİR MÜDAHALE ETTİK"

İlk müdahaleyi esnafın yaptığını söyleyen Şükrü Yakalıoğlu, "Burada dükkanın önünde önce kavga ediyorlar. Ardından kendini dışarı atıyor ondan sonra dükkanın çevresinde bir tur atıyorlar, tekrar buraya geliyorlar. Adam arkasından geliyor arada bıçaklıyor düşüyor. İlk yardımı esnaflar yaptı. Ayağını falan bağladık düzgün bir müdahale ettik, Allah şifa versin inşallah" dedi.

"BIÇAKLI KOVALAMACA KAMERADA"

Çalışanın ağır yaralandığı olay ile ilgili bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda bacağındaki bıçakla kaçan çalışan ile elinde bulunan bıçakla peşinden koşturan alacaklı ve vatandaş kalabalığı yer alıyor.