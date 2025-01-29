Video Yaşam Eski çift arasında bıçaklı kavga! 1 ölü, 1 yaralı | Video
Eski çift arasında bıçaklı kavga! 1 ölü, 1 yaralı | Video

Eski çift arasında bıçaklı kavga! 1 ölü, 1 yaralı | Video

29.01.2025 | 09:15

Batman'da Erdal Aydın (40) daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı öğrenilen E.Ç. (32) ile aralarında çıkan bıçaklı kavgada öldü. Ağır yaralanan E.Ç. (32) ise hastanede tedaviye alındı.

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Olay, gece saatlerinde Belde Mahallesi İstikbal Caddesi'nde bulunan Tirman Park Sitesi'ndeki apartmanın 11'inci katındaki dairede meydana geldi. Erdal Aydın (40), iddiaya göre konuşmak için 2021'de ayrıldığı E.Ç.'nin (32) evine gitti. Taraflar arasında başlayan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 çocuk annesi E.Ç. boynundan, Erdal Aydın da göğsünden yaralandı. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erdal Aydın'ın evin mutfağında hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan E.Ç. ise ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. E.Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, Erdal Aydın'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlattı.

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