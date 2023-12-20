Eski damat katliam yaptı, aynı aileden 4 kişiyi öldürdü! | Video
Afyonkarahisar’da boşandığı karısının baba evine giden ve çocuğunu görmek isteyen şahıs olumsuz yanıt alınca yanında getirdiği pompalı tüfekle 4 kişiyi öldürerek katliam yaptı. Boşanan çiftin ayrıca 2019 yılında bir televizyon programına katılarak çocuk velayetinden dolayı yine karşı karşıya geldikleri ortaya çıktı.
BOŞANAN ÇİFTİN ÇOCUK VELAYETİ OLAYINDAN DOLAYI TELEVİZYON PROGRAMINA KATILDIKLARI DA ORTAYA ÇIKTI
Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan aile üyeleri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Katliam gibi olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı evin önünde detaylı bir inceleme yaparak, saatlerce delil aradı.
Olay sonrası kaçan M.M.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, M.M.T. ve Havva Şenol'un çocuk velayeti olayından dolayı 2019 yılında bir televizyon programına katıldıkları da ortaya çıktı
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