Video Yaşam Eski DSP İlçe Başkanı'nın avukatının feci ölümü kamerada! Kaçan sürücüyü polis yakaladı | Video
Eski DSP İlçe Başkanı'nın avukatının feci ölümü kamerada! Kaçan sürücüyü polis yakaladı | Video

Eski DSP İlçe Başkanı'nın avukatının feci ölümü kamerada! Kaçan sürücüyü polis yakaladı | Video

02.09.2022 | 10:17

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AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir’in bacanağı 62 yaşındaki avukat Hasan Sarı’ya, Kağıthane’de yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada süratli şekilde seyreden motosikletli çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, yerde metrelerce yuvarlanan Sarı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra Samsun’a kaçan ve Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polislerinin başarılı çalışması sonucu yakalanan motosikletli tutuklandı.

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Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in bacanağı olan ve eski Demokratik Sol Parti (DSP) Avcılar İlçe Başkanı avukat Hasan Sarı (62), akşam saatlerinde sokak üzerindeki kaldırımda yürümeye başladı. Sarı'ya aracına ulaşmak için yolun karşısına koşmaya başladığı esnada motosikletli bir sürücü çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sarı savrulduğu yerde metrelerce yuvarlanarak durabilirken, sürücü de düştüğü yerden kalktıktan sonra motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

AVUKAT SARI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Sarı'yı ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı şekilde ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Şehir Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ ADIM ADIM İZ SÜRDÜ
Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, motosikletin siyah renkli, sürücünün ise yeşil kask taktığını ve beyaz tişört giydiğini belirledi. Devam eden çalışmalarda polis, kamera görüntülerini inceleyerek sürücünün kazayı yaşadığı sokaktan devam eden önce Karataş Sokak'a ardından da Darüleceze Caddesi'nden 28 Nisan Caddesi'ne geçtiğini tespit etti. Şahsın kaçış güzergahının belirlenmesinin ardından Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, ayrıca geriye dönük olarak da çalışma başlattı.

SÜRÜCÜNÜN MEMLEKETİNE KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ
Kamera görüntülerini inceleyerek adım adım iz süren polis, şahsın olaydan önce hastaneye gittiğini, acil servisin önüne motosikletini park ettiğini ve tedavi için içeriye giriş yaptığını tespit etti. Çalışmalara devam eden Kağıthane polisi, titiz çalışmaları sonucu kaçan sürücünün emniyette "hırsızlık", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından kaydı olan Hakan A. (26) olduğunu ve 34 DE 1586 plakalı motosikleti kullandığını tespit etti. Şahsın adres bilgilerine ulaşan polis, Yahya Kemal Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi ancak bulamadı. Yapılan araştırmalar sonucunda Hakan A.'nın memleketi olan Samsun'un Çarşamba ilçesine kaçtığı tespit edildi.

KAĞITHANE POLİSİNİN YAKALADIĞI SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, geçtiğimiz Pazar günü İstanbul'a dönen Hakan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Hakan A.'nın ardından emniyette ifadesi alındı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Hakan A., çıkartıldığı mahkemece "taksirle öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CENAZEYE DE KATILAN MİLLETVEKİLİ DEMİR TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI
Öte yandan hastanede hayatını kaybeden avukat Hasan Sarı'nın cenazesi, götürüldüğü memleketi Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçtiğimiz hafta Salı günü kılınan cenaze namazı sonrasında Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan Sarı'nın bacanağı AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafik kazası sonucunda vefat eden değerli dostum ve bacanağım Avukat Hasan Sarı'yı memleketi Balıkesir Burhaniye'de defnettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Allah'ım mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

"BEN ORAYA DOĞRU GİDİNCE KAÇTI GİTTİ"
Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Biz akşam burada oturuyorduk bir motor sesi geldi. Çıkıp baktığımda motor yerde yatıyordu. Ben motor sürücüsüne yardım etmeye gittim. Aynası kırılmıştı onu alıp verdim. O sırada 'Abi orada adam yatıyor galiba' dedi. Beni oraya yönlendirdi. Ben oraya doğru gidince kaçtı gitti. Yerdeki adam yaşıyordu ama hastanede vefat etmiş. Diğeri de kaçtı gitti. Kafasında kask vardı zaten yüzünü görmedik" dedi.

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