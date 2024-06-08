Video Yaşam Eski eşi tarafından öldürülen hemşirenin arkadaşları gözyaşına boğuldu
Eski eşi tarafından öldürülen hemşirenin arkadaşları gözyaşına boğuldu

Eski eşi tarafından öldürülen hemşirenin arkadaşları gözyaşına boğuldu

08.06.2024 | 16:39

Adana’da boşandığı eşi tarafından öldürülen hemşire Saniye Arslan’a çalıştığı hastanede düzenlenen törende arkadaşları gözyaşları içinde veda etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi 2591 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, hemşire olan Saniye Arslan (40) nöbete gitmek için otomobiline bindi. Bu sırada boşandığı eşi İhsan Uğurlu'da (61) otomobilin içerisine bir anda bindi. İkili bir süre sonra konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle İhsan Uğurlu tabanca ile Saniye Arslan'ı başından vurdu. Ardından Uğurlu aynı tabanca ile kendini başından vurarak intihar etti.Silah sesleri üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Yüreğir Devriye Ekipleri araç içerisinde 2 kişinin tabanca ile vurulduğunu görünce bölgeye 112 Sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık Saniye Arslan ve İhsan Uğurlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

"ÇALIŞTIĞI HASTANEDE MESAİ ARKADAŞLARI GÖZYAŞI İÇİNDE VEDA ETTİ"
Yüreğir Devlet Hastanesinde hemşire olan Saniye Arslan'ın cenazesi çalıştığı yere getirildi. Düzenlenen törende mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Törenin ardından Arslan'ın cenazesi defnedilmek üzere Buruk Mezarlığına götürüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eski eşi tarafından öldürülen hemşirenin arkadaşları gözyaşına boğuldu 01:35
Eski eşi tarafından öldürülen hemşirenin arkadaşları gözyaşına boğuldu 08.06.2024 | 16:39
Başkale’de 2 tır kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video 01:00
Başkale'de 2 tır kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video 08.06.2024 | 16:16
Eğitimin yaşı yok dedi, 70 yaşında YKS sınavına girdi | Video 03:41
Eğitimin yaşı yok dedi, 70 yaşında YKS sınavına girdi | Video 08.06.2024 | 15:25
Tek katlı evde çıkan yangın korkuttu | Video 02:24
Tek katlı evde çıkan yangın korkuttu | Video 08.06.2024 | 15:24
Bingöl’de zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama | Video 01:10
Bingöl’de zehir tacirlerine operasyon: 5 tutuklama | Video 08.06.2024 | 14:33
Ümraniye’de uyuşturucu ticareti yapılan oto galeriye baskın: 1 kişi yakalandı | Video 01:54
Ümraniye'de uyuşturucu ticareti yapılan oto galeriye baskın: 1 kişi yakalandı | Video 08.06.2024 | 14:33
Şaşkına çeviren hırsızlık: Kuyumcuda incelediği 300 bin liralık bilezikleri alıp böyle kaçtı | Video 05:35
Şaşkına çeviren hırsızlık: Kuyumcuda incelediği 300 bin liralık bilezikleri alıp böyle kaçtı | Video 08.06.2024 | 13:52
Büyükçekmece’de dün bulunan cesedin kimliği belli oldu | Video 01:59
Büyükçekmece'de dün bulunan cesedin kimliği belli oldu | Video 08.06.2024 | 13:52
Torununu sınava getirdikten sonra otomobili alev topuna döndü | Video 03:55
Torununu sınava getirdikten sonra otomobili alev topuna döndü | Video 08.06.2024 | 13:49
’Kırkayak’ lakaplı hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 04:49
'Kırkayak' lakaplı hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 08.06.2024 | 11:21
Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan’ın yakalandığı operasyonda ‘Tilki Selim’ lakaplı Selim Işık da gözaltına alındı | Video 01:17
Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan’ın yakalandığı operasyonda ‘Tilki Selim’ lakaplı Selim Işık da gözaltına alındı | Video 08.06.2024 | 11:11
Cemal Reşit Rey Salonu’nda dev ekranın düştüğü anlar kamerada | Video 02:42
Cemal Reşit Rey Salonu'nda dev ekranın düştüğü anlar kamerada | Video 08.06.2024 | 10:52
Aranan şahıslara 91 polis ile operasyon: 14 gözaltı | Video 00:28
Aranan şahıslara 91 polis ile operasyon: 14 gözaltı | Video 08.06.2024 | 09:55
Cemal Reşit Rey’deki dev ekran böyle devrilmiş | VİDEO - HABER 02:42
Cemal Reşit Rey'deki dev ekran böyle devrilmiş | VİDEO - HABER 08.06.2024 | 10:30
Beşiktaş’ta eğlence mekanına silahlı “istek parça” saldırısı kamerada | Video 02:43
Beşiktaş’ta eğlence mekanına silahlı “istek parça” saldırısı kamerada | Video 08.06.2024 | 09:36
Kuyucak’ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı | Video 00:53
Kuyucak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı | Video 08.06.2024 | 09:33
Çok sayıda tapu ve senetle yakalanan 3 tefeci tutuklandı | Video 00:35
Çok sayıda tapu ve senetle yakalanan 3 tefeci tutuklandı | Video 08.06.2024 | 08:44
Zonguldak’ta narkotik operasyonu: 9 şüpheli yakalandı | Video 00:56
Zonguldak'ta narkotik operasyonu: 9 şüpheli yakalandı | Video 07.06.2024 | 15:58
Öğretmeni infaz edip kaçmıştı, saatler içinde yakalandı: Zırhlı araçla sevk edildi | Video 05:21
Öğretmeni infaz edip kaçmıştı, saatler içinde yakalandı: Zırhlı araçla sevk edildi | Video 07.06.2024 | 15:42
Sinop’ta düğün yolunda kaza: 5 yaralı | Video 00:44
Sinop'ta düğün yolunda kaza: 5 yaralı | Video 07.06.2024 | 15:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA