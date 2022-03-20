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OTOMATİK OYNAT
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Erzurum'da ağaçta donan kuş asılı kaldı | Video 20.03.2022 | 12:40
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Amatör Lig'de maç bitti, kavga başladı | Video 20.03.2022 | 12:26
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Düğün konvoyu yolu kapattı, sürücüler tepki gösterdi | Video 20.03.2022 | 12:26
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Sultangazi'de otomobil alev topuna döndü | Video 20.03.2022 | 11:49
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Esenyurt’ta lise önünde çıkan kavgada silah ve bıçaklar konuştu | Video 20.03.2022 | 11:21
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İstanbul Boğazı’nda kar bulutlarının etkileyici geçişi kamerada | Video 20.03.2022 | 11:21
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Otomobili kamyonet gibi görenler hayrete düşürdü | Video 20.03.2022 | 11:20
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Buz tutan yolda rampa aşağı inen cip böyle takla attı | Video 20.03.2022 | 10:24
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Çelik kasa hırsızları operasyonla yakalandı | Video 20.03.2022 | 10:31
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Sokak ortasında makasla öldürdüler | Video 20.03.2022 | 10:45
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Eski eşini balkonda vurdu | Video 20.03.2022 | 10:37
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Samsun'da alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı | Video 20.03.2022 | 10:24
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Bayburt’ta kar ve tipi nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 20.03.2022 | 10:31
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Yolda ilerlemek isteyen cip kara gömüldü | Video 20.03.2022 | 10:10
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Karlı yolda kayan otomobil taklalar atarak böyle ilerledi | Video 20.03.2022 | 09:51
İstanbul Bağcılar'da ayrıldığı eşinin yaşadığı eve çocuklarını bırakmak için giden Murat C. kayınbiraderi ile tartıştı o kaçınca balkondan kendilerini izleyen eski eşi Seren Rabia C.'yi boynundan vurup kaçtı. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis şüpheli Murat C.'yi ve beraberinde 3 kişiyi Avcılar'da saklandığı otelde gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.