Eski eşini balkonda vurdu | Video

İstanbul Bağcılar'da ayrıldığı eşinin yaşadığı eve çocuklarını bırakmak için giden Murat C. kayınbiraderi ile tartıştı o kaçınca balkondan kendilerini izleyen eski eşi Seren Rabia C.'yi boynundan vurup kaçtı. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis şüpheli Murat C.'yi ve beraberinde 3 kişiyi Avcılar'da saklandığı otelde gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.