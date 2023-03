Eski eşini öldüren cani kocadan ilginç savunma: “Onu hala çok seviyorum” | Video 23.03.2023 | 15:02 Manisa'da eski eşini sokak ortasında tüfekle vurduktan sonra kendi çenesine tüfeği dayayarak intihara teşebbüs eden cani kocanın mahkemedeki savunması pes dedirtti. Öldürdüğü eski eşinin kendisini tahrik ettiğini iddia eden Ali Alkan, “Hülya daha önce de beni ve 3 çocuğumuz terk etti, başka biriyle kaçtı. Bunu alışkanlık haline getirdi. Onu pansiyondan alıp geldim. Ben onu affettim, onu çok seviyordum, hala da çok seviyorum. Ama ona yaranamadım” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 17 Kasım 2022 tarihinde boşandığı eşi Hülya Alkan'ı sokak ortasında tüfekle vurduktan sonra aynı tüfekle intihara kalkışan Ali Alkan, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya öldürülen Hülya Alkan'ın anne-babası, çocukları ve avukatlar katıldı. Eski eşini sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren Ali Alkan, savunmasında Hülya Alkan'ın kendisini tahrik ettiğini iddia etti. Ali Alkan, "Hülya Alkan eski eşimdi, 3 çocuğumun annesiydi. 18 yıl evli kaldık. 17, 15 ve 11 yaşlarındaki 3 çocuğumuz var. Olaydan 3 ay önce resmi olarak boşandık. Eşim çok hassastı, hiçbir şeye tahammül edemiyordu. Daha önce eşimi darp etmekten dolayı yargılandım. Yalnız eşimi öldürmeme sebep daha önce aramızda yaşanan olaylar değildir. Ben çocuklarıma kıyamadım. Aslında eşimin başkasıyla arkadaş olması sorun değildi. Çocuklarımın başka bir adamla aynı çatı altında yaşamasını istemedim. Eşimin görüştüğü ve evleneceğini söylediği kişiyle ilişkisini sosyal medya üzerinden öğrendim. Evleneceğim, sana da davetiye göndereceğim dedi. Mesajlarda beni rencide ettiler. Aslında amacım öldürmek değildi" diye konuştu.Olay gününü anlatan Ali Alkan, "O gün sabah 08.00'de kalktım. Eski eşim işten 09.00 gibi geliyordu. Durağa yakın bir yere aracımı park ettim, pompalı tüfek de bagajda duruyordu. Eski eşim servisten indi, yürüdüğünü gördüm. Bunun üzerine pompalı tüfeği aldım, elimde tüfekle peşinden gittim. Kolundan tuttum ve 'çocuklarımıza nasıl kıydın, evlenme' dedim. O da 'sen hak ettin bunu, evleneceğim' dedi. Göğsüne doğru bir el ateş ettim. Onu vurduğumda kendimi öldürmeyi düşündüm" dedi.Eski eşinin daha önce kendisini terk ettiğini ve başka biriyle birlikte olduğunu iddia eden Ali Alkan, "Hülya daha önce de beni ve 3 çocuğumuz terk etti, başka biriyle kaçtı. Bunu alışkanlık haline getirdi. Onu pansiyondan alıp geldim. Ben onu affettim, onu çok seviyordum, hala da çok seviyorum. Ama ona yaranamadım. Her şeyimi ona verdim, yine de yaranamadım" diye konuştu.Öldürülen Hülya Alkan'ın anne ve babası da katli zanlısı Ali Alkan'dan davacı olduklarını ve en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi. Baba Baki Alkan, "Daha önce de devamlı kızıma şiddet uyguluyordu. Boşanma nedenleri de şiddetti. Olaydan önce de kızımı öldürmek istemişti, kaçırmıştı. 2020 ve 2022 yıllarında darp nedeniyle davalar açılmıştı. Kızım şiddetten kaçıyordu" dedi. Kızının sürekli tehdit edildiğini ifade eden anne Ömran Alkan ise "Sürekli tehdit ediyordu, birçok kez şiddet uyguladı. En sonunda da öldürdü. En ağır şekilde cezalandırılsın istiyorum. Defalarca bizim evimize sığındı" dedi.Savunma ve ifadelerin ardından mahkeme heyeti Ali Alkan'ın tutukluğunun devamına, davanın 4 Mayıs 2023 tarihine ertelenmesine karar verdi.Duruşma sonrası Hülya Alkan'ın ailesi ve ailenin avukatı Yalçın Arcak açıklamalarda bulundu. Avukat Arcak, "Bir kadın cinayeti daha gördük. Ne yazık ki erkek şiddetine bir ablamızı daha kurban verdik. Geride 3 tane evladımız kaldı. Eski eşi tarafından tasarlayarak, kasten canice öldürülen Hülya ablamız için buradayız. Sanık, diğer caniler gibi haksız tahrikten yararlanabilmek için yalan beyanlarda bulundu. Ben inanıyorum ki mahkeme bunlara hiçbir şekilde önem vermeyecek. Ben eminim ki ağırlaştırılmış müebbet cezası alacak. Buradan kadınlara sesleniyorum. Size şiddette bulunan bir hayat arkadaşınız varsa o artık sizin hayat arkadaşınız değildir. Bizim insanları bilinçlendirmemiz gerekiyor. Lütfen bize ulaşın. Bir defa oldu bir daha olmayız demeyin. Bunun sonu gelmiyor. Biz hülya ablamızın kanını yerde bırakmayacağız. En ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.Dava sonrası kızının fotoğrafına sarılan ve gözyaşı döken Hülya Alkan'ın annesi Ömran Alkan (55) ise "Çok kötü duygular içerisindeyim. Kalbim neredeyse duracak gibi. Evlatsızlık kötü, tek evladımdı. Bütün yaşam kaynağımdı ama bir cani elimden aldı. Geride 3 öksüz bıraktı. Cezaevinden hiç çıkmamasını ve güneş görmemesini istiyorum. Kaçıncı kadın ölecek. Böyle caniler affedildi mi, bu tür olaylar yine olur" dedi.Konuşmasına oturduğu bank üzerinden devam eden anne Alkan, "Kızımı hep dövüyordu. Kızımın şiddetten sol gözü görmüyordu. Cani içeride kendini kurtarmak adına yalan söyledi. Kızımın her yerine baksalardı. Her yerinde darp izi vardı. Çok defa kolları kırık ve alçılı gezdi. Yavrum, 'Annem, beni kurtar' diyordu. Kurtaramadım, gücüm yetmedi. Hep ölümle tehdit ediyordu. Beni dahi birkaç defa ölümle tehdit etti" şeklinde konuştu.