Video Yaşam Eski eşini tüfekle vurup kendini öldürmüştü! Görüntüler ortaya çıktı | Video

Eski eşini tüfekle vurup kendini öldürmüştü! Görüntüler ortaya çıktı | Video

Eski eşini tüfekle vurup kendini öldürmüştü! Görüntüler ortaya çıktı | Video
05.07.2021 | 09:18

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Eskişehir'de psikolojik tedavi gören Sedat Köse'nin (36), evinin girişinde av tüfeğiyle ağır yaraladığı eski eşi Fadime D.'nin (35) hastanedeki yaşam mücadelesi sürüyor.

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Eskişehir'de psikolojik tedavi gören Sedat Köse'nin (36), evinin girişinde av tüfeğiyle ağır yaraladığı eski eşi Fadime D.'nin (35) hastanedeki yaşam mücadelesi sürüyor. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde Köse'nin, eski eşini evinin önünde uzun süre beklediği ve tokat attıktan sonra apartman girişine kadar kovaladığı görülüyor. Fadime D.'yi vurduktan sonra aynı tüfekle intihar eden Köse, Alpu ilçesinde toprağa verildi.

Fabrikada işçi olan, 2 çocuk annesi Fadime D., cuma gecesi, Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Alptekinler Sokak'taki evine geldi. Apartman önünde bekleyen, 1 yıl önce boşandığı Sedat Köse de Fadime D.'nin arkasından geldi ve aralarında çıkan tartışmada eski eşine tokat attı. Apartmana giren Fadime D.'yi takip eden Köse, yanında getirdiği av tüfeği ile eski eşini vurdu. Olay yerinden kaçan Köse, 2 sokak ileride aynı tüfekle intihar etti. Sesleri duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fadime D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakın mesafeden karın bölgesinden ağır yaralanan genç kadının iç organlarının büyük oranda zarar gördüğü belirlendi. Yoğum bakımda tedaviye alınan Fadime D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yaşam savaşı verdiği belirtildi.

Sedat Köse'nin cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak, Alpu ilçesinde dün toprağa verildi. Köse'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.KAPISINDA BEKLEYİP, PEŞİNDEN APARTMANA GİRMİŞKırmızıtoprak Mahallesi'ndeki olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Sedat Köse'nin, apartmanın karşısında eski eşinin gelmesini uzun süre beklediği görüldü. Fadime D.'nin ise saat 23.50'de evinin önüne geldiği, arkasından takip eden Köse'nin de eski eşiyle tartışarak tokat attığı, apartmana kaçınca peşinden gidip, av tüfeğiyle binaya girdiği görüldü. Binadan 1 dakika sonra elinde av tüfeğiyle çıkan Köse'nin olay yerinden kaçması, sesleri duyan komşular ve onların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin genç kadını ilk müdahalesinin ardından ambulansa alması da güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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