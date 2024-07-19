Video Yaşam Eski eşinin başka erkekle fotoğrafını gördü, dehşet saçıp kayınbabasını öldürdü! | Video
Eski eşinin başka erkekle fotoğrafını gördü, dehşet saçıp kayınbabasını öldürdü! | Video

Eski eşinin başka erkekle fotoğrafını gördü, dehşet saçıp kayınbabasını öldürdü! | Video

19.07.2024 | 10:40

Adana’da eski kayınpederini öldüren damat tutuklanırken ifadesinde, “Sosyal medyada eski eşimin başka bir erkekle fotoğrafını gördüm. Evine gittim babası başkasıyla evleneceğini söyledi. ‘Kızını başkasına nasıl verirsin?’ dedim ve tabancayla ateş açtım” dediği öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi 902 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, boşandığı eşi Z.B.'nin başka bir erkekle sosyal medyaya fotoğraf paylaştığı gören Ahmet Susam (43), 01 AVD 457 plakalı araçla mahalleye gelip kayınpederi Muhittin Bulut (54) ile tartıştı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Susam, belinden çıkarttığı tabancayla eski kayınpederini 6 el ateş ederek öldürdü ve tekmeleyip üstüne bastı.

Olay yerinden kaçan ve kısa sürede yakalanan Ahmet Susam'ın ifadesi ortaya çıktı. Susam'ın ifadesinde olay günü eski eşi ikiz çocuklarının annesi Z.B.'nin sosyal medyada başka bir erkekle fotoğrafını gördüğünü ve o kişiyle evleneceği bilgisini aldığını belirterek, "Öfkelendim ve eski kayınpederimin evine gittim. Onu görünce 'Kızını başkasına nasıl verirsin?' dedim ve tabancayla ateş açtım. Üzerine bastığımı veya tekmelediğimi hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Susam, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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