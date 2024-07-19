Eski eşinin başka erkekle fotoğrafını gördü, dehşet saçıp kayınbabasını öldürdü! | Video
Adana’da eski kayınpederini öldüren damat tutuklanırken ifadesinde, “Sosyal medyada eski eşimin başka bir erkekle fotoğrafını gördüm. Evine gittim babası başkasıyla evleneceğini söyledi. ‘Kızını başkasına nasıl verirsin?’ dedim ve tabancayla ateş açtım” dediği öğrenildi.
Olay yerinden kaçan ve kısa sürede yakalanan Ahmet Susam'ın ifadesi ortaya çıktı. Susam'ın ifadesinde olay günü eski eşi ikiz çocuklarının annesi Z.B.'nin sosyal medyada başka bir erkekle fotoğrafını gördüğünü ve o kişiyle evleneceği bilgisini aldığını belirterek, "Öfkelendim ve eski kayınpederimin evine gittim. Onu görünce 'Kızını başkasına nasıl verirsin?' dedim ve tabancayla ateş açtım. Üzerine bastığımı veya tekmelediğimi hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Susam, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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