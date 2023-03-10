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Eski eşinin uygunsuz fotoğraflarını kendisine atan şahsa böyle kurşun yağdırdı | Video

Eski eşinin uygunsuz fotoğraflarını kendisine atan şahsa böyle kurşun yağdırdı | Video

10.03.2023 | 13:46

İstanbul Fatih’te bir kişi, eski karısının uygunsuz fotoğraflarını kendisine atan kişiye kurşun yağdırdı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Olayda ağır yaralanan adamın hayati tehlikesi sürerken, silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 6 Mart günü Fatih Zeyrek Mahallesi'nde saat 19.20 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Özgür D. isimli şüpheli Selma A. ile bir süre evli kaldıktan sonra ayrıldı. Selma A., evliliğin bitmesinin ardından Emrah Y. ile görüşmeye başladı. Bu ilişki de bir süre sonra son buldu. Emrah Y., Selma A.'nın uygunsuz fotoğraflarını eski kocası Özgür D.'ye gönderdi. Bunun üzerine Emrah Y. ve Özgür D. arasında husumet oluştu.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI
Özgür D. peşine düştüğü Emrah Y. ile Zeyrek Mahallesi'nde bulunan bir sokakta karşı karşıya geldi. Öfkeli adam belinden çıkardığı silahla Emrah Y.'ye doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucu Emrah Y.'nin vücuduna 5 adet mermi isabet etti. Sokak üzerinde park halinde bulunan 3 araç da isabet aldı. Olayın ardından şüpheli Özgür D. hızla olay yerinden uzaklaştı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Emrah Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan Emrah Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI
Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Emrah Y.'nin hastanede ameliyata girmeden önce kendisini vuran kişinin Özgür D. olduğunu söylemesi üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Şüphelinin Hırka-i Şerif Mahallesi'nde bulunan bir adrese geçtiğini öğrenen polis ekipleri, Özgür D.'yi kıskıvrak yakaladı. Özgür D. olayda kullandığı silahı binanın bodrum katına sakladığını söyledi. Şüpheli şahıs silahla birlikte, ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Şüpheli Özgür D.'nin emniyette 10 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA
Olay anı sokak üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin kaldırımda yürüyen Emrah Y.'ye doğru ateş açarak kovaladığı görülüyor.

"NAMUS DAVASI DEDİLER"
Müşterisinin arabasına mermi isabet eden Faruk Tiren, "Ben 16.30'da eve gitmiştim. Saat 18.00 gibi dükkan kapandı. Bende müşterinin arabası vardı. Cama isabet etmiş. O camı da ben yaptıracağım. Vuranı da vurulanı da tanımıyorum. 'Namus davası' dediler. Duyumlarım bu kadar" dedi.

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