Eski İtalya Başbakanı Romano Prodi’den Türkiye’ye övgü dolu sözler: Çok güçlü bağımsız duruşu var | Video

Eski İtalya Başbakanı Romano Prodi A Haber'e özel yaptığı açıklamada Türkiye'nin bölgede önemli roller üstlendiğini vurguladı. Hiçbir Avrupa ülkesinin, Türkiye gibi hareket edemediğinin altını çizen Prodi, “Türkiye'nin çok güçlü bağımsız duruşu var” dedi. Prodi, Türkiye’nin konum ve gücü sayesinde Rusya ile Ukrayna arasında barışı sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.