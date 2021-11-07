Eski kayınpeder dehşetinde hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri sürüyor

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:22
01:00
Adana’da iş makinesi operatörü vurularak öldürüldü 07.11.2021 | 16:48
04:43
Otomobilin içindeki zulayı narkotik köpeği buldu | Video 07.11.2021 | 16:46
03:33
04:43
Jandarma zeytin hırsızlıklarına karşı tarlalarda devriyeye çıkıyor 07.11.2021 | 16:42
01:10
Silahlı market soyguncusu yakalandı | Video 07.11.2021 | 15:52
03:02
00:42
Sahipsiz eşek, 5 gündür can çekişiyor | Video 07.11.2021 | 15:09
06:31
Sarıyer'de minibüs kazası: 1 ölü 7 yaralı! 07.11.2021 | 14:18
01:07
Şişli'de mağaza kabininde turistin çantasını çalan 2 şüpheli yakalandı 07.11.2021 | 14:13
01:37
Arsa tartışmasında öldürülen kişinin cenazesi morgdan alındı 07.11.2021 | 13:52
01:16
Durdurulan araçtan koli koli uyuşturucu çıktı! 07.11.2021 | 13:40
01:48
Köpek dolandırıcılığına 10 yıl hapis istemi | Video 07.11.2021 | 12:41
02:51
Sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor | Video 07.11.2021 | 12:41
00:50
Kazazedeyi hastaneye götüren ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 07.11.2021 | 13:07
01:49
İran’da kaza yapan tavuk yüklü Türk TIR'ı yağmalandı 07.11.2021 | 12:41
01:26
Şırnak dağları beyaza büründü 07.11.2021 | 12:34
00:56
Alanya polisi'nden itfaiye merdiveniyle tombala baskını 07.11.2021 | 12:16
00:40
Konya'da hırsızlık olayına karışan 3 kişi adliyeye sevk edildi 07.11.2021 | 11:46
06:59
Gören şaştı kaldı, duvarı kırıp kapıyı söktükten sonra çıkarabildiler 07.11.2021 | 11:35
Afyonkarahisar’da eski kayınpederin otomobilin içerisindeki dünürlerinin üzerine kurşun yağdırdığı ve 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı olayın ardından hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri devam ediyor. Olayın ardından yakalanan katil zanlısının jandarmadaki sorgusu ise sürüyor.
Olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf ve Fatma Mercan çifti 5 yıllık bir evliliğin ardından yaklaşık 3 yıl önce boşandı. Boşanan çiftin 2 çocuğunun velayeti ise anne Fatma Mercan'a verildi. Bugün akşam saatlerinde Yusuf Mercan çocuklarını görme izninde aldıktan sonra birlikte vakit geçirdikten sonra, eski eşine bırakmak için aile üyeleri ile birlikte Çıkrık beldesine geldi. Çocukları eski eşine veren Yusuf Mercan iddiaya göre, dönüş yolunda beldedeki meydanda eski kayınpederi İsmail Kınçak ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çocuk görme meselesi ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden tartışma yaşandı.
HASTANEYE KALDIRILAN YARALILARDAN 4'Ü KURTARILAMADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Kınçak iddiaya göre, belindeki tabancayı çıkarak otomobilin kapılarını açıp içeri kurşun yağdırdı. Olayda araç içerisinde bulunan Yusuf Mercan, babası Mevlüt ile annesi Şefika ve kız kardeşi Hatice Mercan ile anneannesi Hanife Mutlu vuruldu. Hastaneye kaldırılan şahıslardan Yusuf Mercan tedavi altına alınırken, diğer aile üyeleri ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler.
CİNAYET ZANLISININ SORGUSU SÜRÜYOR
Hayatını kaybeden 4 kişinin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne Adlı Tıp Kurumu'nda ki otopsi işlemleri sürüyor. Olayın ardından jandarma tarafından cinayet mahallinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Beyyazı beldesinde yakalanan katil zanlısı İsmail Kınçak'ın ise sorgusunun devam ettiği bildirildi. Otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin defin edilmek üzere aile üyelerine verilmesi bekleniyor.