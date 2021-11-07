Eski kayınpeder dehşetinde hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri sürüyor

Afyonkarahisar’da eski kayınpederin otomobilin içerisindeki dünürlerinin üzerine kurşun yağdırdığı ve 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı olayın ardından hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri devam ediyor. Olayın ardından yakalanan katil zanlısının jandarmadaki sorgusu ise sürüyor.

Olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf ve Fatma Mercan çifti 5 yıllık bir evliliğin ardından yaklaşık 3 yıl önce boşandı. Boşanan çiftin 2 çocuğunun velayeti ise anne Fatma Mercan'a verildi. Bugün akşam saatlerinde Yusuf Mercan çocuklarını görme izninde aldıktan sonra birlikte vakit geçirdikten sonra, eski eşine bırakmak için aile üyeleri ile birlikte Çıkrık beldesine geldi. Çocukları eski eşine veren Yusuf Mercan iddiaya göre, dönüş yolunda beldedeki meydanda eski kayınpederi İsmail Kınçak ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çocuk görme meselesi ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden tartışma yaşandı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Kınçak iddiaya göre, belindeki tabancayı çıkarak otomobilin kapılarını açıp içeri kurşun yağdırdı. Olayda araç içerisinde bulunan Yusuf Mercan, babası Mevlüt ile annesi Şefika ve kız kardeşi Hatice Mercan ile anneannesi Hanife Mutlu vuruldu. Hastaneye kaldırılan şahıslardan Yusuf Mercan tedavi altına alınırken, diğer aile üyeleri ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler.Hayatını kaybeden 4 kişinin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne Adlı Tıp Kurumu'nda ki otopsi işlemleri sürüyor. Olayın ardından jandarma tarafından cinayet mahallinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Beyyazı beldesinde yakalanan katil zanlısı İsmail Kınçak'ın ise sorgusunun devam ettiği bildirildi. Otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin defin edilmek üzere aile üyelerine verilmesi bekleniyor.