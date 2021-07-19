Eski kız arkadaşını arayıp önce haber verdi, sonra aracını benzin döküp yaktı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
01:35
Taksim’de taciz iddiası | Video 19.07.2021 | 18:11
06:35
03:10
06:14
2 yaşındaki kayıp Ecrin’in annesinden yürek dağlayan feryat | Video 19.07.2021 | 16:50
04:39
Pendik’te kaçan kurbanlık dana trafiği birbirine kattı | Video 19.07.2021 | 16:50
01:57
Bodrum'da milyon dolarlık yat küle döndü | Video 19.07.2021 | 17:07
00:14
Nusaybin İpekyolu üzerinde trafik kazası: 1 ağır yaralı | Video 19.07.2021 | 17:07
05:22
Eski sevgilisinin takside dövdüğü Habibe dehşet anlarını anlattı | Video 19.07.2021 | 16:54
00:38
Düzce'de makas atmaya çalışan sürücünün aracıyla devrildiği anlar kamerada! 19.07.2021 | 17:01
03:27
Nevşehir'de babasıyla yamaç paraşütü yapan 4 yaşındaki Ahmet kamerada! 19.07.2021 | 15:37
07:33
00:23
Bayram trafiğine havadan takip: Sabah, helikopterli denetime katıldı! 19.07.2021 | 16:22
04:00
Bayram temizliği yapan kebapçıya hırsızlık şoku | Video 19.07.2021 | 16:13
01:31
Çay bahçesindeki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.07.2021 | 15:57
04:43
İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu | Video 19.07.2021 | 15:35
00:06
Antalya'da motosikletin minibüse çarptığı anlar kamerada 19.07.2021 | 15:37
03:12
03:04
Başkan Erdoğan, KKTC'de resmi törenle karşılandı | Video 19.07.2021 | 15:42
05:17
Bursa'daki kol çatlatan kurbanlık pazarlığı kamerada! 19.07.2021 | 13:54
Antalya’da yaşayan yerleşik yabancı kadının sevgilisi, kadının aracına benzin döküp yaktı. Yangına ilk müdahaleyi, dumanları gören komşular bahçe hortumu ile yaptı. Olayı anlatan komşu Ramazan Utku ise “Sokağın başından geliyor, arabaya benzin döküp çakmağa basıyor” dedi.