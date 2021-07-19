Eski kız arkadaşını arayıp önce haber verdi, sonra aracını benzin döküp yaktı | Video

Antalya’da yaşayan yerleşik yabancı kadının sevgilisi, kadının aracına benzin döküp yaktı. Yangına ilk müdahaleyi, dumanları gören komşular bahçe hortumu ile yaptı. Olayı anlatan komşu Ramazan Utku ise “Sokağın başından geliyor, arabaya benzin döküp çakmağa basıyor” dedi.