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Eski komşu yalanıyla evine girdiler,

Eski komşu yalanıyla evine girdiler, "okuyacağız" diyerek altınlarını çaldılar | Video

10.05.2023 | 09:40

Arnavutköy'de, evine girdikleri 63 yaşındaki Ayşe Tanışman'ın ziynet eşyalarına göz diken dolandırıcılar, “Bereket için okuyacağız" dedikleri altınları çalarak kayıplara karıştı.

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Hırsızlık geçtiğimiz cuma günü Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve kızı ile yaşayan 63 yaşındaki Ayşe Tanışman, yürüyüş yapmak için dışarı çıktığında yanına hiç tanımadığı 2 kadın geldi. Kendilerini eski mahalle komşusu olarak tanıtan kadınlar, Ayşe Tanışman ile birlikte evine kadar yürüdü. Evde yalnız olduğunu öğrendikleri yaşlı kadını konuşmaları ile etkileyen şüpheliler, Ayşe Tanışman ile eve kadar girdi. Evine girdikleri kadının parmağındaki yüzükler ve bilezik için nazar ve bereket duası okuyabileceklerini söyleyen 2 şüpheli, daha sonra çeşitli dualar okuyarak bir cüzdana koydukları ziynet eşyalarını, Ayşe Tanışman'dan yatak odasındaki yastık altına koymasını ve 1 saat sonra koyduğu yerden almasını istedi. Yaşlı kadından su isteyen 2 şüpheli, kadının mutfağa gitmesini fırsat bilerek yatak odasındaki altınları çaldı. Daha sonra talihsiz kadınla birlikte dışarı çıkan hırsızlar, bir süre sonra kendilerini dışarıda gözcülük yaparak bekleyen kadın ile birlikte gözden kayboldu. Eve döndüğünde dolandırıldığını anlayan Ayşe Tanışman büyük şok yaşadı. Durumu akşam işten eve gelen eşi ve kızı ile paylaşan Tanışman, karakola giderek şikayetçi oldu.

O HIRSIZLARI BAŞKA BİR KADINI TUZAĞA DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIRKEN GÖRDÜLER
Olaydan 4 gün sonra kızı ile birlikte sokakta yürüyen Ayşe Tanışman, altınlarını çalan kadınları yine yaşlı bir kadını kandırmaya çalışırken gördü. Altınlarını çaldıkları Ayşe Tanışman'ı karşılarında bulan 3 hırsız ise kaçarak gözden kayboldu. Şimdi polis her yerde, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o hırsızları arıyor.

Yaşadıkları durumdan dolayı ailece çok üzgün olduklarını söyleyen Ayşe Tanışman'ın kızı Şerife Tanışman, "Annemi etki altına almışlar. Bir kişi dışarıda gözcülük yaparken diğer 2 kişi annemin ziynetlerini çalıyor. Sürekli bereket, nazar konularını anlatıyorlar. Annem o kadınlarla birlikte dışarı çıkınca aslında dolandırıldığını hissediyor ama iş işten geçmiş oluyor" dedi. Aynı hırsızlarla 4 gün sonra karşılaştıklarını belirten Şerife Tanışman, "Annemle yürürken annem tanıdı. Yine yaşlı bir teyzeyi aralarına almış, kandırmaya çalışıyorlardı. Bizi görünce kadını bırakıp ara sokağa kaçtılar. Yaşlı kadının yanına gittiğimizde, tıpkı annemle yaşanan diyalogların aynısını yaşadıklarını öğrendik" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 50 bin liralık ziynet eşyalarının çalındığını dile getiren Tanışman, "İnşallah bu 3 hırsız bir an evvel yakalanır. Çünkü yaşlı kadınları hedef almışlar hep" dedi

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