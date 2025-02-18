Eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın toprağa verildi | Video
Nevşehir’de, tartıştığı eski nişanlısını tarafından tüfekle vurularak öldürülen genç kadın toprağa verildi.
Yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Beyza Akdoğan'ın cansız bedeni daha sonra Küllü Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Akdoğan toprağa verildi.
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