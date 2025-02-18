Video Yaşam Eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın toprağa verildi | Video
Eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın toprağa verildi | Video

Eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kadın toprağa verildi | Video

18.02.2025 | 14:05

Nevşehir’de, tartıştığı eski nişanlısını tarafından tüfekle vurularak öldürülen genç kadın toprağa verildi.

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Gece saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Yasemin Sokak üzerinde bulunan Eras Sitesi'nde ki bir ikamette meydana gelen olayda, iddiaya göre Mustafa Baltaş (26) ile eski nişanlısı Beyza Akdoğan (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Baltaş, tüfekle Beyza Akdoğan'a ateş açtıktan sonra kendisine de ateş etti. Beyza Akdoğan'ın ikamette bulunan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Mustafa Baltaş ve Beyza Akdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından genç kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

Yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Beyza Akdoğan'ın cansız bedeni daha sonra Küllü Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Akdoğan toprağa verildi.
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