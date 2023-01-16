Eski nişanlısının yüzüne kimyasal atan sanık: "Susturmak için yaptım" | Video
Konya'da, 'Su sayacına bakacağız abla' diyerek açtırdığı kapıdan eski nişanlısı Merve Küçüktekin'in (28) yüzüne ve vücuduna kimyasal madde atan tutuklu Sabit Türk (26) ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı davanın duruşmasında, "'Sıvının zarar verebileceğini bilmiyordum. Küfür ediyordu. Susturmak için bir anlık öfkeyle attım" dedi.
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