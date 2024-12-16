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Eski sevgilisine falçatayla saldırıp, kendi boğazını kesti | Video

Eski sevgilisine falçatayla saldırıp, kendi boğazını kesti | Video

16.12.2024 | 11:20

Fatih Kara Surları Millet Bahçesi içerisinde bulunan kafeteryada çalışan bir kadın, eski sevgilisinin falçatalı saldırısına uğradı. Kadın göğsünden ve yüzünden yaralanırken, saldırgan kendisini durdurmaya çalışan başka bir kafe çalışanını da yaraladı. Daha sonra kendisini boğazından yaralayan saldırgan, polis tarafından ikna edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Mevlanakapı Mahallesi Kara Surları Millet Bahçesi içerisindeki kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada çalışan A.B.'nin eski sevgilisi olduğu öğrenilen Metin A., buraya gelerek yanındaki falçata ile A.B.'ye saldırdı. Kadın göğsünden ve yüzünden yaralanırken, saldırganı durdurmaya çalışan A.N.D. isimli kafe çalışanı da omzundan yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Bu sırada saldırgan Metin A. kendi boğazını keserek yaralandı.

POLİS, HASTANEYE GİTMEYE İKNA ETTİ
Elindeki falçata ile bir süre çevredekileri tehdit eden Metin A., daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde hafif yaralandıkları anlaşılan A.B. ve A.N.D. de, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Şüpheli Metin A.'nın hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından polis tarafından gözaltına alınacağı öğrenildi.

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