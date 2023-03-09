Eski sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti | Video
Üsküdar'da Mevlüt İçin, takip ettiği eski sevgilisi olduğu iddia edilen Miray Atmaca'yı evinin önünde öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
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