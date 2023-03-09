Video Yaşam Eski sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti | Video
Eski sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti | Video

Eski sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti | Video

09.03.2023 | 06:14

Üsküdar'da Mevlüt İçin, takip ettiği eski sevgilisi olduğu iddia edilen Miray Atmaca'yı evinin önünde öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün, saat 19.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi, Günal Sokak'ta bulunan bir site içerisinde meydana geldi. Mevlüt İçin(27) eski sevgilisi olduğu iddia edilen Miray Atmaca (27)'yı iş dönüşünde oturduğu siteye kadar takip etti. İçin evine girmek üzere olan Atmaca'ya ateş edip öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, her ikisinin de olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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