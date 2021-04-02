Video Yaşam Eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadığı genç kızdan flaş açıklama "Yüzümü kesmek ve kezzap dökmek..."

Eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadığı genç kızdan flaş açıklama "Yüzümü kesmek ve kezzap dökmek..."

Eski sevgilisinin arkadaşının boğazına bıçak dayadığı genç kızdan flaş açıklama
02.04.2021 | 14:17

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Adana'da eski sevgilisinin erkek arkadaşının boğazına bıçak dayayıp video çektiği genç kız yaşadığı dehşeti anlattı.

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Kemal A.'nın eski sevgilisi Zekiye A. (21), açıklamalarda bulundu. Kemal A. ile daha önceden çalıştığı güzellik merkezinde tanıştığını ve 3 sene birliktelik yaşadığını söyleyen Zekiye A., bu süre boyunca şiddete maruz kaldığını anlattı. Kemal A.'nın psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen Zekiye A., "Bana hep şiddet uyguladığında şikayet etmemem için beni eve kilitliyordu. Bana şiddet uyguladığı dönemlerde birlikte yaşıyorduk. Hep şiddet gördüm. Bir kere evden kaçıp şikayetçi oldum. Beni daha sonrasında tehdit ettiği için şikayetimden vazgeçmek zorunda kaldım. Beni her zaman yüzümü kesmek ve kezzap dökmekle tehdit etti" dedi.


"AĞLAYIP, YALVARARAK BENDEN VE ARKADAŞLARIMDAN UZAK DURMASINI İSTEDİM"
Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin 2 hafta önce çekildiğini söyleyen Zekiye A., "Kendisini engelleyip görüşmediğim için bu videoyu çekmiş. Videoyu izleyip yanına gitseydim öldüresiye döverdi. Kendimi çok çaresiz hissettim. O an kendimi düşündüm ve gitmedim. Oraya gitseydim ne yaşayacağımı hayal ettim ve çaresizce ağlayıp kendisine yalvararak benden ve arkadaşlarımdan uzak durmasını istedim. Benim şikayetimden sonra diğer mağdur olan kadınlar benim yanımda olsa ortaya daha farklı konular çıkar" diye konuştu.


"ŞU AN DIŞARIDA BİR CANİ GEZİYOR"
Kemal A.'dan korkmadığını söyleyen Zekiye A., şunları kaydetti:
"Elinden geleni ardına koymasın. Keşke videoyu daha önceden yayınlasaydım. Kendisini yeterince rezil etti. Şu anda dışarıda bir cani geziyor. Bu adamın tutuklanması gerekiyor. Her gün bir vukuat işliyor. Bu adam cezaevine girmediği sürece bu tür olayları devam edecek. İnşallah tutuklanır ve hapislerde çürür."

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