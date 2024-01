Eski sevgilisinin kapısını patlatan kadına 6 yıl hapis cezası | Video 22.01.2024 | 14:17 İngiltere'de eski sevgilisinin kapısına içi bütan gazı dolu şişe koyup evin kapısını patlatan kadına 6 yıl hapis cezası verildi. Lauren Marie Talbot (39) adlı kadının daha önce kendi evinde de bir dizi yangın çıkardığı belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İngiliz polisi geçen yıl Haziran ayında eski sevgilisinin evinin kapısına içi bütan gazı dolu şişeyi yakarak bırakıp kapıyı patlatan Lauren Marie Talbot'un, 2022'de kendi dairesini de kundaklayarak bir dizi yangın çıkardığı ve her iki suçtan toplamda 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Polis, Cuma günü açıklama yaparak birçok kişinin hayatını tehlikeye atan kadının 16 Ocak'ta yargılandığını ve her iki suçtan da hapis cezası aldığını duyurdu. Talbot'un kendi dairesinde çıkardığı yangınları söndürmeye gelen itfaiye, kadının evin duvarına "Bu daire cehennemde yansın" yazdığını belirtti.

Polis şefi yaptığı açıklamada "Lauren Talbot'un suçu son derece tehlikeliydi. Her iki suçtan dolayı da birisini öldürebilirdi ve kimsenin yaralanmaması tamamen şans eseri" diyerek Talbot?un eski sevgilisinin de soruşturmaya yardımcı olduğunu ifade etti. Polis, eski sevgiliye yardımlarından dolayı teşekkür etti.