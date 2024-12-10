Eski sevgilisinin kardeşini vurdu, 'dur' ihtarına uymayan şahıs havaya ateş açılarak yakalandı: 1 yaralı | Video
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, eski sevgilisinin kardeşini tabancayla vurup kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın, ‘Beni bırakın, birini daha vurup teslim olacağım’ dediği öğrenildi.
EVİN ÖNÜNDE SİLAHLA ATEŞ EDİP KAÇTI
S.A. ise Berkay T.'nin evinin önünde birkaç el daha havaya ateş edip olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri ise S.A.'nın kaçtığı 01 RC 040 plakalı otomobili takibe alarak uygulama noktasında durdurmaya çalıştı. Uygulamadan kaçan S.A., kısa süreli kovalamacanın ardından polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla yakalandı.
Bu sırada 'Beni bırakın, birini daha vurup teslim olacağım' diyen S.A., karakola götürülürken Berkay T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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