Video Yaşam Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düşüp ağır yaralandı | Video

Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düşüp ağır yaralandı | Video

Eski sevgilisinin oğlundan kaçarken balkondan düşüp ağır yaralandı | Video
08.04.2021 | 08:34

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde daha önce birlikte olduğu kadının evine konuşmak için giden kişi, çıkan tartışma sonucu 4. katın balkonundan tutunarak 1. katta bulunan iskelenin üzerine indi. Şahıs, bitişikteki binanın balkonuna atlamak isterken zemine düşerek ağır yaralandı.

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Olay, gece saatlerinde Reis Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, Beyhan K'nin daha önce birlikte olduğu Özkan A. (37) kadının evine gelerek konuşmak istedi. Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. O sırada uyuyan Beyhan K'nin oğlu sesleri duyarak tartışmanın bulunduğu odaya girdi. Beyhan K'nin oğlunu gören Özkan A., hızla balkona çıkarak kapıyı kilitledi.

ATLAMAK İSTERKEN ZEMİNE DÜŞÜP AĞIR YARALANDI
Daha sonra balkonda kendisini yanındaki bıçakla yaralayan Özkan A., 4. katın balkonundan tutunarak 1. katta bulunan tadilat için kurulmuş iskeleye indi. Özkan A., buradan bitişikteki binanın balkonuna atlamak isterken zemine düştü. Sesleri duyan bina sakinleri tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, yerde kanlar içerisinde yatan Özkan A., ambulansa alınarak Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

Öte yandan, Beyhan K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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