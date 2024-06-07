Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 11 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Eskişehir merkezli olarak 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, para karşılığı ilişkiye giren kadınların ilanlarının paylaşılmasıyla ilgili yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilere, suçtan elde ettikleri 22 milyon 882 bin TL para için 'Suçtan kaynaklanan Mal Varlığını Değerini Aklama' maddesinden ayrıca işlem yapıldığı öğrenildi.
Aynı dosya çerçevesinde geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda ise 145 kadına 631 bin 330 TL para cezası yazıldığı, fuhşa aracılık ettiği gerekçesiyle yakalanan 49 şüpheliden 20'sinin tutuklandığı öğrenildi.
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