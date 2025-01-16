Video Yaşam Eskişehir şehir çöplüğünde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu | Video
Eskişehir şehir çöplüğünde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu | Video

Eskişehir şehir çöplüğünde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu | Video

16.01.2025 | 12:10

Eskişehir şehir çöplüğünde bulunan ayrıştırma tesisinde, yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu.

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Eskişehir-Seyitgazi yolunda bulunan şehir çöplüğünde çalışan personel tarafından kız bebek cesedi bulundu. Çöp arabaları ile kentin çeşitli yerlerinden getirilen çöplerin incelendiği ayrıştırma tesisinde devam eden çalışma sırasında dün gece saat 22.00 sularında yeni doğmuş bir kız bebeğinin cesedini bulan çalışanlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, inceleme başlattı.

Yapılan incelemede 3 günlük olduğu belirlenen kız bebek cesedi, otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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