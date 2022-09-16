Video Yaşam Eskişehir’de 4 ton 700 litre kaçak içki ele geçirildi | Video
Eskişehir’de 4 ton 700 litre kaçak içki ele geçirildi | Video

Eskişehir’de 4 ton 700 litre kaçak içki ele geçirildi | Video

16.09.2022 | 14:34

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Ülke genelinde ‘Zincir’ kod adıyla gerçekleştirilen kaçak ve sahte alkol operasyonu çerçevesinde Eskişehir’de 4 ton 700 litreden fazla kaçak alkollü içki ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

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Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde sahte/kaçak alkollü içkilerin yasa dışı yollardan piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik "Zincir" kod isimli operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde tespit edilen 3 ikamet, 2 depo ve 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 3 ton 314 litre kaçak alkol, 1 ton 430 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan çok sayıda alkol kiti, bandrol ve kapüşon, 1 adet tabanca ve 22 mermi ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

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