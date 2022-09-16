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Muğla Köyceğiz’de trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı | Video 16.09.2022 | 14:56
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Vatandaşı canından bezdiren dilendiricilik çetesi çökertildi | Video 16.09.2022 | 14:50
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Eskişehir’de 4 ton 700 litre kaçak içki ele geçirildi | Video 16.09.2022 | 14:34
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Bodrum’da korkutan yangın! Lüks motoryat yandı | Video 16.09.2022 | 14:00
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Fatih'te İETT otobüsünde bıçaklı dehşet anları kamerada | Video 16.09.2022 | 12:00
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Kahramanmaraş’ta cinayet kamerada | Video 16.09.2022 | 11:38
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Kahramanmaraş’ta cinayet kamerada | Video 16.09.2022 | 09:54
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Sakarya'da otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 16.09.2022 | 10:12
Ülke genelinde ‘Zincir’ kod adıyla gerçekleştirilen kaçak ve sahte alkol operasyonu çerçevesinde Eskişehir’de 4 ton 700 litreden fazla kaçak alkollü içki ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi yakalandı.