Eskişehir'de akılalmaz cinayet! Hırsızlık için girdiği evin sahibini öldürdü | Video
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Eskişehir’de güvercin çalmak için girdiği evin sahibini çatıda tabanca ile vurarak öldüren katil zanlısı, polis ekiplerinin bin 250 saatlik güvenlik kamerası incelemesinin ardından yakalandı.
BİN 250 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASININ İNCELENMESİYLE SAKLANDIĞI YER TESPİT EDİLDİ
Silah sesinin ardından olay yerine gelen komşuları, Hüseyin Pınar'ın cansız bedeniyle karşılaşınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipler, olay yerinden kaçan 19 yaşındaki şüpheli Neşat T.'nin peşine düştü. Çevreden toplanan bin 250 saatlik güvenlik kamerasının incelenmesinin ardından Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan bir evde saklandığı tespit edilen Neşat T., Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ve Polis Özel Harekat ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan cinayetin gerçekleştiği ev, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile polis ekiplerince mühürlendi.