Video Yaşam Eskişehir’de apartmanda korkutan yangın! | Video
Eskişehir’de apartmanda korkutan yangın! | Video

Eskişehir’de apartmanda korkutan yangın! | Video

18.05.2022 | 15:06

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Eskişehir’de dört katlı bir binanın çatı katında meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

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Alınan bilgiye göre, Ömerağa mahallesinde Turgut Reis caddesi ile Çelebi sokak kesişiminde bulunan dört katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çatıdan yükselen alev ve dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede binanın çatısını kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı.
Yangına müdahale eden bir itfaiye personeli yoğun dumandan etkilenerek tedavi altına alındı. Çevredeki vatandaşların yangını izleyerek telefonla kaydetmeye çalışması dikkat çekti.

"MARKETİN ÖNÜNDE OTURURKEN YANGINI GÖRDÜK"
Dumanları gördükten sonra itfaiyeye durumu bildiren bir mahalle sakini, "Marketin önünde otururken yangını gördük. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Ancak itfaiye ekipleri biraz geç geldi. Dumanları gördük" ifadelerini kullandı.

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