Eskişehir’de apartmanda korkutan yangın! | Video

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Eskişehir’de dört katlı bir binanın çatı katında meydana gelen yangın paniğe neden oldu.
Yangına müdahale eden bir itfaiye personeli yoğun dumandan etkilenerek tedavi altına alındı. Çevredeki vatandaşların yangını izleyerek telefonla kaydetmeye çalışması dikkat çekti.
"MARKETİN ÖNÜNDE OTURURKEN YANGINI GÖRDÜK"
Dumanları gördükten sonra itfaiyeye durumu bildiren bir mahalle sakini, "Marketin önünde otururken yangını gördük. İtfaiye ekiplerine haber verdik. Ancak itfaiye ekipleri biraz geç geldi. Dumanları gördük" ifadelerini kullandı.