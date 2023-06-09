Eskişehir’de bir garip hırsızlık! Balkondaki çamaşırları böyle çaldılar | Video
Eskişehir’de bir evin balkonunda asılı çamaşırları çalan şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı.
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