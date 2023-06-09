Video Yaşam Eskişehir’de bir garip hırsızlık! Balkondaki çamaşırları böyle çaldılar | Video
Eskişehir’de bir garip hırsızlık! Balkondaki çamaşırları böyle çaldılar | Video

Eskişehir’de bir garip hırsızlık! Balkondaki çamaşırları böyle çaldılar | Video

09.06.2023 | 11:04

Eskişehir’de bir evin balkonunda asılı çamaşırları çalan şahıslar güvenlik kameralarına yakalandı.

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Çifteler İlçesi Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 2 şüpheli yüksek zemin katta bulunan bir evin balkonunda asılı çamaşırları çaldı. Balkon demirlerine asılı çamaşırlardan birisini alarak kayıplara karışan şahıslar, güvenlik kameralarına yakalandı. Astığı çamaşırları yerinde bulamayan ev sahipleri güvenlik kameralarını kontrol edince hırsızlık olayını fark etti. Gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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