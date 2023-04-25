Eskişehir'de cadde ortasında bıçaklı saldırı! Irak uyruklu 1 kişi yaralandı | Video
Eskişehir’de 2 şüpheli şahsın saldırısına uğrayan 39 yaşındaki Irak uyruklu Mohammed K., vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbelerinin ardından hastanelik oldu.
Olay hakkında inceleme başlatan polis ekipleri, Irak uyruklu Mohammed K.'ya saldıran şüphelileri, kavganın yaşandığı caddenin hemen arkasındaki Selim Sokak'ta yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan kaba üst yoklamasında, olayda kullanıldığı tahmin edilen bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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