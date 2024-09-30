Eskişehir’de çöp ev vakası: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı | Video
Eskişehir’de yalnız yaşadığı öğrenilen vatandaşın cesedi çöplüğe dönen evinden, yoğun koku nedeniyle maske ve eldivenle zorlukla dışarı çıkarıldı.
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