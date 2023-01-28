Video Yaşam Eskişehir'de eşini öldürdükten sonra Bilecik'te oğullarını vuran emekli astsubay'ın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Eskişehir'de eşini öldürdükten sonra Bilecik'te oğullarını vuran emekli astsubay'ın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Eskişehir'de eşini öldürdükten sonra Bilecik'te oğullarını vuran emekli astsubay'ın görüntüleri ortaya çıktı | Video

28.01.2023 | 14:47

Eskişehir’in İnönü ilçesinde eşini ruhsatlı tabancasıyla öldüren 87 yaşındaki emekli asker Mehmet Aslan, ardından Bilecik’in Bozüyük ilçesine giderek orada yaşayan iki oğlundan birini öldürüp, diğerini ise yaraladığı olayın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

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Alınan bilgiye göre, İnönü ilçesi Erenköy Mahallesinde oturan emekli astsubay Mehmet Aslan (87), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Fadime Aslan'ı öldürdü. Ardından Bilecik'in Bozüyük ilçesinde oturan oğulları Erol Aslan ve Osman Aslan'ın evlerine giden Mehmet Aslan, iki çocuğunu silahla yaraladı. Yaralanan Erol Aslan hayatını kaybederken, Osman Aslan olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrasında polis karakoluna giden aslan kendi teslim oldu. Şüpheli Aslan'ın teslim olması ardından İnönü ve Bozüyük ilçesinde bulunan olay yerlerinde inceleme başlatıldı.

Jandarma ve polis ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan ağır yaralanan Osman Aslan'ın babası Mehmet Aslan tarafından vurulma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"BABA OĞUL İKİSİ BERABER GELDİ"
Olayı gören esnaf Hikmet bozacı ise şunları anlattı:
"Baba oğul ikisi beraber geldiler osman bey telefonla konuşurken babası cebinden silahı çıkartıp bir el ateş ediyor ondan sonra yaralı yan taraftaki komşunun berber dükkanına vuruldum diye kendini atıyor orda zaten bayılıyor burada iki oğlu vardı bir tanesini sabahtan öldürmüş bu ikinci oğlunu da yaralamış. Daha önceden İnönü ilçesinde karısını öldürüyor daha sonra buraya geliyor burda ikici olayı işliyor ondan sonra diğer oğlunu da kapı girişinde yaralıyor. İkinci katta diğer oğlunu öldürdükten sonra bu yaraladığı oğlunu da buraya çağırıyor aralarında bir husumet varmi bilmiyoruz."

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