Video Yaşam Eskişehir'de feci kaza: Hızla gelen araç, karşıdan karşıya geçen yaşlı adama çarptı | Video
Eskişehir'de feci kaza: Hızla gelen araç, karşıdan karşıya geçen yaşlı adama çarptı | Video

Eskişehir'de feci kaza: Hızla gelen araç, karşıdan karşıya geçen yaşlı adama çarptı | Video

16.04.2023 | 13:56

Eskişehir’de karşıdan karşıya geçtiği esnada otomobilin çarptığı 76 yaşındaki Cafer Özyıldırım, hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 19 yaşındaki Mustafa Ö. kullandığı otomobille 76 yaşındaki Cafer Özyıldırım'a çarptı. Karşıdan karşıya geçmek istediği esnada hızla gelen otomobilin çarptığı Cafer Özyıldırım, aracın ön camından içeri girdi. Olay esnasında panikleyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkmasının ardından kaza yerinden 100 metre ileride durabildi.

Kaza sonucu 76 yaşındaki Cafer Özyıldırım, olay yerinde hayatını kaybederken, 19 yaşındaki sürücü Mustafa Ö., gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Cafer Özyıldırım'ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eskişehir’de feci kaza: Hızla gelen araç, karşıdan karşıya geçen yaşlı adama çarptı | Video 02:23
Eskişehir'de feci kaza: Hızla gelen araç, karşıdan karşıya geçen yaşlı adama çarptı | Video 16.04.2023 | 13:56
Polis lojmanında ölü bulunan Yeşim Akbaş’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı! En mutlu gününde şarkı söyleyip, babasıyla dans etmiş... 00:30
Polis lojmanında ölü bulunan Yeşim Akbaş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı! En mutlu gününde şarkı söyleyip, babasıyla dans etmiş... 16.04.2023 | 13:25
Yıllardır peşindeydi, doğada nadir görülen vaşağı böyle görüntüledi | Video 05:23
Yıllardır peşindeydi, doğada nadir görülen vaşağı böyle görüntüledi | Video 16.04.2023 | 11:28
Cinnet getiren emekli polis dehşet saçtı! Karısını ve çocuklarını beylik silahıyla vurdu | Video 01:37
Cinnet getiren emekli polis dehşet saçtı! Karısını ve çocuklarını beylik silahıyla vurdu | Video 16.04.2023 | 11:27
Adana’da 28 milyon 833 bin makaron ele geçirildi | Video 00:55
Adana’da 28 milyon 833 bin makaron ele geçirildi | Video 16.04.2023 | 11:15
Fatih’te yabancılara sahte belgeyle izin çıkaranlara operasyon | Video 00:13
Fatih'te yabancılara sahte belgeyle izin çıkaranlara operasyon | Video 16.04.2023 | 11:00
Tartıştığı kişinin otomobiline sopa ile saldırdı! İşte o anlar... | Video 00:46
Tartıştığı kişinin otomobiline sopa ile saldırdı! İşte o anlar... | Video 16.04.2023 | 10:57
İstanbul sokaklarında maskeli şüpheliler, uzun namlulu silahlar... ’Dalton’ların yeni görüntüsü ortaya çıktı! | Video 06:41
İstanbul sokaklarında maskeli şüpheliler, uzun namlulu silahlar... 'Dalton'ların yeni görüntüsü ortaya çıktı! | Video 16.04.2023 | 10:16
Hazar Gölü kıyısında badem ağaçları çiçek açtı, eşsiz manzara böyle görüntülendi | Video 06:16
Hazar Gölü kıyısında badem ağaçları çiçek açtı, eşsiz manzara böyle görüntülendi | Video 16.04.2023 | 10:16
Babasına küfreden şahsı 5 yerinden bıçakladı! O anlar kamerada | Video 02:03
Babasına küfreden şahsı 5 yerinden bıçakladı! O anlar kamerada | Video 16.04.2023 | 10:13
Nevresim yüklü tır alevlere teslim oldu, dorse hurdaya döndü | Video 00:31
Nevresim yüklü tır alevlere teslim oldu, dorse hurdaya döndü | Video 16.04.2023 | 09:57
Nisan ayında Süphan Dağı beyaza büründü | Video 02:29
Nisan ayında Süphan Dağı beyaza büründü | Video 16.04.2023 | 09:40
Bingöl’de ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 8 tutuklama | Video 00:27
Bingöl'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 8 tutuklama | Video 16.04.2023 | 09:39
Depremde hasar alan Abdülhamid Han Camii tadilata alındı | Video 01:51
Depremde hasar alan Abdülhamid Han Camii tadilata alındı | Video 16.04.2023 | 09:37
CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan küstah tehdit: Demirtaş ve dostlarımız için hesap soracağız | Video 01:27
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan küstah tehdit: Demirtaş ve dostlarımız için hesap soracağız | Video 16.04.2023 | 00:21
Başkan Erdoğan’dan A Haber’e özel açıklamalar: 20-21 Nisan’da doğal gaz karayla buluşacak | Video 01:20
Başkan Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklamalar: 20-21 Nisan'da doğal gaz karayla buluşacak | Video 15.04.2023 | 18:28
İstanbul Caddebostan sahilinde müsilajı andıran görüntüler 02:44
İstanbul Caddebostan sahilinde müsilajı andıran görüntüler 15.04.2023 | 15:28
Polis lojmanında başından vurulan genç kadın öldü... Geriye mutlu fotoğrafları kaldı 00:13
Polis lojmanında başından vurulan genç kadın öldü... Geriye mutlu fotoğrafları kaldı 15.04.2023 | 13:30
Tarihi yolculuğu Berat Albayrak başlatmıştı! Karadeniz gazında son 5 gün 03:52
Tarihi yolculuğu Berat Albayrak başlatmıştı! Karadeniz gazında son 5 gün 15.04.2023 | 12:16
İnşaat işçisinin çatıdaki tehlikeli anları kamerada 01:01
İnşaat işçisinin çatıdaki tehlikeli anları kamerada 15.04.2023 | 11:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA