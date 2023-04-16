Eskişehir'de feci kaza: Hızla gelen araç, karşıdan karşıya geçen yaşlı adama çarptı | Video
Eskişehir’de karşıdan karşıya geçtiği esnada otomobilin çarptığı 76 yaşındaki Cafer Özyıldırım, hayatını kaybetti.
Kaza sonucu 76 yaşındaki Cafer Özyıldırım, olay yerinde hayatını kaybederken, 19 yaşındaki sürücü Mustafa Ö., gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Cafer Özyıldırım'ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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