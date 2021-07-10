Video Yaşam Eskişehir’de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Eskişehir’de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Eskişehir’de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
10.07.2021 | 11:48

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Son dakika haberleri... Eskişehir’de düzenlenen fuhuş operasyonunda, 1’i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler, "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işledikleri iddia edilen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Farklı adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 1'i kadın 4 şüpheliyi yakaladı. Ayrıca operasyon kapsamında 45 kişinin de ifadelerine başvuruldu. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; Sultan N. ile Hüseyin M. tutuklanırken, E.N. ve O.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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