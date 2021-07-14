Video Yaşam Eskişehir'de ışık ihlali yapan umursamaz sürücü kamerada | Video

Eskişehir'de ışık ihlali yapan umursamaz sürücü kamerada | Video

Eskişehir'de ışık ihlali yapan umursamaz sürücü kamerada | Video
14.07.2021 | 11:15

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Eskişehir’de trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsünün umursamaz şekilde kırmızı ışıktan geçtiği anlar, arkasında bulunan başka bir aracın kamerasına yansıdı.

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Olay, Hacı Seyit mahallesine bağlı Duatepe sokakta bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, sokak üzerinde seyir halindeki aracın sürücüsü, Gazi Yakup Satar caddesine doğru sağa dönmek için yola çıkıyor. Bu sırada kırmızı ışık yanmasına rağmen dikkate almayan duyarsız sürücü yoluna devam ederek caddeye çıkıyor. Başka bir aracın gelmemesi nedeniyle sürücünün yaptığı trafik ihlalinde herhangi bir kaza yaşanmazken, umarsız tavır başka bir aracın kamerasına yansıyor.

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