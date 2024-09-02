Video Yaşam Eskişehir'de kaldırıma vidalanmış tabelayı söken kadın görenleri hayrete düşürdü
Eskişehir'de kaldırıma vidalanmış tabelayı söken kadın görenleri hayrete düşürdü

Eskişehir'de kaldırıma vidalanmış tabelayı söken kadın görenleri hayrete düşürdü

02.09.2024 | 13:22

Eskişehir’de dükkanını önündeki kaldırıma vidaladığı tabelasının geri dönüşüm toplayan bir kadın tarafından söküldüğünü gören esnaf Burak Kaban, “Kamera kaydından baktım, çok şaşırdım. Biz zor sökeriz, kadın alıp götürmüş” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak'ta bulunan işyerini açan Burak Kaban, kapısının önündeki kaldırıma vidaladığı tabelasının olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını kontrol ettiğinde hayatının şokunu yaşayan Kaban, tabelanın geri dönüşüm malzemesi toplayan bir kadın tarafından sökülerek götürüldüğünü gördü. Dükkanının önüne 4 vida ile sabitlediği tabelasının bir kadın tarafından herhangi bir alet kullanılmadan sökülmesinin şaşırtıcı olduğunu belirten Burak Kaban, "Normalde 4 ayağından da sağlamca vidalamışız. Ona rağmen kadın gücüyle çıkartabildi" dedi.


"Biz zor sökeriz, kadın alıp götürdü"
Tabelalarının çalınmasının yaşattığı şaşkınlığı dile getiren esnaf Burak Kaban, "Bir geldik, baktık tabelamız yok. Ondan sonra kamera kaydından bir baktım, saat 06.13'te gündüz vakti alıp götürmüşler. Çok şaşırdım. Normalde hurda değeri 50-100 liradır. İnsanlığın bu duruma düşmesine çok şaşırdım. 50-100 liralık bir ürünü bu kadar mücadeleyle çıkartıp atmak farklı geldi. Normalde 4 ayağından da sağlamca vidalamışız. Ona rağmen kadın gücüyle çıkartabildi. Biz zor sökeriz, kadın maşallah alıp götürüp attı" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eskişehir’de kaldırıma vidalanmış tabelayı söken kadın görenleri hayrete düşürdü 02:20
Eskişehir'de kaldırıma vidalanmış tabelayı söken kadın görenleri hayrete düşürdü 02.09.2024 | 13:22
Diyarbakır’da kayıp Narin Güran’ı olayında son dakika! Amcanın aracındaki DNA örnekleri... 01:58
Diyarbakır'da kayıp Narin Güran'ı olayında son dakika! Amcanın aracındaki DNA örnekleri... 02.09.2024 | 11:53
İstanbul Esenyurt’ta eski sevgili düğün bastı! 2 yaralı 02:53
İstanbul Esenyurt'ta eski sevgili düğün bastı! 2 yaralı 02.09.2024 | 11:38
Müge Anlı’da son dakika: Mühendis Gökhan Atakan öldürüldü mü? 06:21
Müge Anlı'da son dakika: Mühendis Gökhan Atakan öldürüldü mü? 02.09.2024 | 11:13
Mersin’de düğün kavgayla bitti: 2’si bıçakla 8 kişi yaralandı 00:57
Mersin'de düğün kavgayla bitti: 2'si bıçakla 8 kişi yaralandı 02.09.2024 | 10:35
atv Müge Anlı CANLI YAYIN izle! 2 Eylül Pazartesi 06:15
atv Müge Anlı CANLI YAYIN izle! 2 Eylül Pazartesi 02.09.2024 | 10:43
Yüreğir polisinden silah operasyonu 00:55
Yüreğir polisinden silah operasyonu 02.09.2024 | 10:12
Antalya’da yakalanan ’İnsan yüzlü’ balık kamerada 03:30
Antalya'da yakalanan 'İnsan yüzlü' balık kamerada 02.09.2024 | 10:08
Edirne’de sınır kapısında TIR şoförleri arasında çıkan kavga kamerada 01:49
Edirne'de sınır kapısında TIR şoförleri arasında çıkan kavga kamerada 02.09.2024 | 08:30
Aksaray’da balkonun altında sohbet eden gençlere silahlı saldırı! 1 ölü, 2 yaralı 02:24
Aksaray'da balkonun altında sohbet eden gençlere silahlı saldırı! 1 ölü, 2 yaralı 02.09.2024 | 09:02
Bursa’da kız çocuğunun iskele ile gemi arasına düşme anı kamerada! 01:22
Bursa'da kız çocuğunun iskele ile gemi arasına düşme anı kamerada! 02.09.2024 | 08:30
Freni boşalan TIR taksiyi biçti... Feci kaza kamerada 01:57
Freni boşalan TIR taksiyi biçti... Feci kaza kamerada 02.09.2024 | 08:30
SON DAKİKA | İzmir’de dehşet! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü, 1 yaralı 00:33
SON DAKİKA | İzmir'de dehşet! Gasp, soygun, cinayet: 2 ölü, 1 yaralı 02.09.2024 | 08:35
Düzce’de otomobil TIR’a çarptı: 1 ölü 01:56
Düzce'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü 02.09.2024 | 08:32
Kim Milyoner Olmak İster’de BM sorusu! 02:36
Kim Milyoner Olmak İster’de BM sorusu! 01.09.2024 | 23:11
Kim Milyoner Olmak İster’de BM sorusu! Milyoner’de doğru cevap sonrası Kenan İmirzalıoğlu... 04:41
Kim Milyoner Olmak İster’de BM sorusu! Milyoner'de doğru cevap sonrası Kenan İmirzalıoğlu... 01.09.2024 | 22:58
Kocaeli’yi sağanak fena vurdu! D-100 Karayolu trafiğe kapandı | Video 00:58
Kocaeli'yi sağanak fena vurdu! D-100 Karayolu trafiğe kapandı | Video 01.09.2024 | 16:15
Tokat’ta genç motosikletliyi hayattan koparan feci kaza anı kamerada | Video 00:20
Tokat'ta genç motosikletliyi hayattan koparan feci kaza anı kamerada | Video 01.09.2024 | 15:51
Kayıp Narin’i arama çalışmaları köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı | Video 03:25
Kayıp Narin'i arama çalışmaları köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı | Video 01.09.2024 | 15:34
İstanbul’da uyuşturucu denetimi: 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video 00:24
İstanbul'da uyuşturucu denetimi: 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video 01.09.2024 | 14:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA