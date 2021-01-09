Video Yaşam Eskişehir'de koronavirüs vakaları düştü, 112'ye çağrılar azaldı | Video

Eskişehir'de koronavirüs vakaları düştü, 112'ye çağrılar azaldı | Video

Eskişehir'de koronavirüs vakaları düştü, 112'ye çağrılar azaldı | Video
09.01.2021 | 10:43

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Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından düşen günlük vaka sayıları, 112 Komuta Kontrol Merkezi'nin çağrı yoğunluğunu da azalttı. Kasım ayında 15 bini koronavirüs olmak üzere 40 binin üzerinde çağrı alan merkezde, kısıtlamaların ardından koronavirüs çağrıları 4 bine kadar geriledi. Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli Dr. Pınar Elmacı (36), mart ayından bu yana ilk kez azalan çağrılarla nefes aldıklarını belirterek rehavet uyarısında bulundu.

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