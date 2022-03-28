Eskişehir'de meydan dayağı kameraya yansıdı | Video

Eskişehir’de yol verme meselesinden dolayı çıktığı iddia edilen tekmeli yumruklu kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Balkan Caddesi'nde geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana gelen olayda tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. İddialara göre yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir vatandaş tarafından görüntülendi. Gece saatlerinde yaşanan olayda ticari taksi şoförü olduğu iddia edilen bir kişi 3 kişi tarafından darp edildi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 3 kişinin taksi şoförü olduğu iddia edilen kişiyle tekme ve yumruklarla saldırdığı görülüyor.