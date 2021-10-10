Eskişehir'de motosiklet çalan 4 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR'de otomobille geldikleri bir evin önünden motosiklet çaldığı tespit edilen 4 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'ne otomobille gelen 4 şüpheli, gece yarısı bir evin önünden motosiklet çaldı. Sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT dedektif timleri mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, hırsızlık şüphelilerinin H.D., Ö.D., Ö.Ç. ve E.E. olduğunu belirledi. Evlerine yapılan baskınlarla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alınırken, çaldıkları motosiklette H.D. isimli şüphelinin evinde bulundu. Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınarak işlemleri tamamlanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde otomobille evin önüne gelen şüphelilerden 2'sinin araçta gözcülük yaptığı, diğer 2 şüphelinin ise motosikleti çalarak uzaklaştıkları görüldü. Soruşturma sürüyor.