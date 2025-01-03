Eskişehir'de otomobil 6 yaşındaki çocuğa böyle çarptı! | Video
Eskişehir'de seyir halindeki bir otomobilin yola aniden fırlayan çocuğa çarptığı anlar güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi.
Kazanın yaşandığı anlar saniye saniye kameraya yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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