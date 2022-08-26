Eskişehir’de sağanak yağış: Birçok apartmanın giriş ve bodrum katını su bastı | Video
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Eskişehir’de etkisini yoğun şekilde gösteren sağanak yağış sonucu sokaklar göle dönerken, birçok apartmanın giriş ve bodrum katını su bastı. İlgili ekipler ve vatandaşlar suların tahliyesi için çalışmaya başladı.