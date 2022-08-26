Video Yaşam Eskişehir’de sağanak yağış: Birçok apartmanın giriş ve bodrum katını su bastı | Video
Eskişehir’de sağanak yağış: Birçok apartmanın giriş ve bodrum katını su bastı | Video

Eskişehir’de sağanak yağış: Birçok apartmanın giriş ve bodrum katını su bastı | Video

26.08.2022 | 18:18

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Eskişehir’de etkisini yoğun şekilde gösteren sağanak yağış sonucu sokaklar göle dönerken, birçok apartmanın giriş ve bodrum katını su bastı. İlgili ekipler ve vatandaşlar suların tahliyesi için çalışmaya başladı.

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