Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

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ESKİŞEHİR'de silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 şüpheli evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise tabancanın yanı sıra av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Bir süre izlenen 6 şüpheli, savcılık talimatıyla evlerine eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 95 adet tabanca fişeği, 4 adet av tüfeği, 105 adet av tüfeği fişeği, 55 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü?ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.