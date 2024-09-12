Video Yaşam Eskişehir'de tarlada oluşan dev obruk korkuttu | Video
Eskişehir'de tarlada oluşan dev obruk korkuttu | Video

Eskişehir'de tarlada oluşan dev obruk korkuttu | Video

12.09.2024 | 12:37

Eskişehir'in Çifteler İlçesi'ndeki ayçiçek tarlasında 20 metrelik dev obruk oluştu.

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Çifteler ilçesinde bağlı Sadıroğlu Mahallesi'nde Erkan Ceylan isimli çiftçi, ayçiçek tarlasında geldiğinde büyük bir çukur gördü. Tahminlere göre 20 metreden fazla derinliği, 5 metre çapı bulunan çukur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı yetkililere bildirildi. Gelen yetkililer tarla ve çevresinde çalışma başlattı. Obruk içinde akan bir suyun olması dikkat çekti.

"BİÇERDÖVERİ İÇİNE ALABİLİRDİ"
Konuyla ilgili konuşan çiftçi Erkan Ceylan, tarlasında ki sulama sistemini topladığı esnada çukuru fark ettiğini belirtti. Gördüğü obrukun ürkütücü olduğunu dile getiren Ceylan, "Benim tarlam 23 dönüm. Obruğu görüp, korktum. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine bilgi verdik. DSİ'den yetkililer geldi. Ayçiçeği biçim dönemi de geldi. Fark etmeseydik biçerdöveri bile içine çekebilirdi. Mahallemizde ilk kez obruk oluştu. Çevresini hasat ettikten sonra bu obruğu toprakla doldurmayı planlıyoruz" dedi.

"SUYUMUZU İDARELİ KULLANACAĞIZ, BÖYLECE OBRUKLARI DAHA FAZLA GÖRMEYECEĞİZ"
Obrukta incelemede bulunan Eskişehir Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise, Eskişehir'de bilinen 3'üncü obruğun oluştuğunu söyledi. Bölgede incelemeler yapıldığını belirten Gümüş, "Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı, planlı üretim desteğine ilişkin açıklama yaptı. Bundan sonra çok su isteyen bitkilerimizin ekilişlerini kontrollü yapacağız. Çiftçimizin de gelirinin düşmemesi için verdiğimiz destekler artırıldı. Ülke genelinde 11 ilde, 51 ilçe su kısıtıolan bölgeler. Eskişehir'deki 6 ilçe de bunlara dahil. Yer altındaki suyun hoyratça kullandığında sıkıntı oluşacak bu ilçelerde su kısıtı ve planlı üretim desteği verilecek. Planlı üretimle çiftçimiz daha çok kazanacak. Suyumuzu idareli kullanacağız, böylece obrukları daha fazla görmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

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